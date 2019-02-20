Экс-полковнику ФСБ грозит 20 лет колонии за госизмену

На закрытом процессе по делу о шпионаже в Московском окружном военном суде прокурор заявил, что считает доказанной вину подсудимых по статье 275 УК РФ - в госизмене. И запросил для одного из фигурантов, экс-сотрудника ФСБ в звании полковника, Сергея Михайлова, 20 лет лишения свободы с отбытием заключения в колонии строгого режима. Это максимальный срок по статье за госизмену.

В связи с тем, что материалы дела проходят под грфом "секретно", процесс проходит в закрытом режиме.

Следствие считает, что начальник отдела оперативного управления центра информационной безопасности полковник Михайлов и его подчиненные вели оперативную разработку основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врубелевского. Именно эту компанию в 2010 году обвиняли в организации DDoS-атаки на платежную систему Assist.

По данным следствия, Михайлов скачал на диск секретную информацию о способах и методах ведения оперативно-разыскной деятельности по делу Врублевского, которого в США считают киберпреступником, и передал его начальнику отдела компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслану Стоянову. Именно он, как считает следствие, передал диск агентам иностранных спецслужб, находясь в 2011 году на международной конференции по кибербезопасности в Нью-Денвере в Канаде.

По данным следствия, озвученным в суде, Михайлов и Стоянов заработали на продаже этой гостайны 10 миллионов долларов. В то же время оба подсудимых отрицают свою вину.