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20.02.2019 18:39
Рубрика: В мире

Эксперт: Эстония готовится к войне

Текст: Екатерина Забродина
Фото: REUTERS/Ints Kalnins Фото: REUTERS/Ints Kalnins
Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Беспрецедентные статьи военных расходов в бюджете Эстонии свидетельствует о том, что республика "фактически готовится к войне". Об этом заявил представитель эстонского минобороны, а именно - глава отдела оборонных инвестиций Кусти Сальм, выступая на профильной конференции, сообщает газета Postimees.

Фото: https://www.mbda-systems.com
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По его словам, на это указывают и характер закупок на нужды оборонного ведомства, и приоритетные акценты в программах обучения контрактников. Отмечается и рост зарплат кадровых военных.

"Это не только игра в оборону по учебникам", - уверен Сальм.

Кстати, в наступившем году утвержденные расходы на оборону вырастут почти до 2,2% ВВП - это огромный для Таллина показатель. С кем эстонцы собрались воевать, не уточняется.

К слову, Эстония оказалась в числе одиннадцати стран-членов НАТО, которые уже увеличили расходы на оборону в рамках Североатлантического альянса до двух процентов от ВВП по требованию Вашингтона.

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