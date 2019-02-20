Эксперт: Когда наступают холода, европейцы про право забывают

Ситуация с "Северным потоком-2" входит в кульминационную фазу. 20 февраля Совет ЕС будет голосовать по поправкам к газовой директиве, которая должна распространить европейские правила доступа к магистральным газопроводам на морские проекты. Вокруг этой истории уже возникло много шума. В прессе говорится о том, что ЕС может этим, если не заблокировать само строительство газопровода, то не дать возможности использовать его на полную мощность.

Давайте все же разберемся в этой истории, которая на самом деле не столько про трубы, сколько про уважение к праву. Европейцы традиционно считают себя политической цивилизацией с особой правовой культурой. И данный случай - хорошая возможность проверить, так ли это.

Начнем с того, что сама идея о распространении европейского права на морские газопроводы весьма спорная. Потому что такая инициатива серьезно нарушает Конвенцию ООН по морскому праву от 1982 года. Даже в России, которую принято ругать в "лучших домах Европы" за правовой, по их версии, нигилизм, в Конституции записан пункт о приоритете международного права. Газопровод считается транспортным средством, и его прохождение регулируется Конвенций. Все европейские морские страны к ней присоединились. Включая, кстати, и Данию, которая никак не хочет выдать разрешение на стройку. Сказать "нет" стыдно - это вопиющее нарушение международного права. Сказать "да", видимо, нельзя с учетом слишком откровенного давления со стороны США. Но Брюссель поступил еще "веселее" - решил отставить в стороне международное право и заменить его своим. Кстати, нет худа без добра - теперь уже Дания просто обязана будет выдать разрешение на строительство.

Но вернемся к самим выставляемым на голосование положениям. На самом деле если следовать букве европейского законодательства, все совсем не так драматично, как об этом пишут в СМИ. Что требует газовая директива? "Газпром" вполне может быть собственником газопровода. Нужно только чтобы у трубы был отдельный оператор и он был автономен в вопросах управления. Это совершенно не сложно. Особенно если учесть, что тарифная политика давно определена, как и механизм возврата инвестиций. "Северный поток-2" вполне может функционировать как автономная структура, передавая своему собственнику прибыль.

Теперь более болезненный вопрос о допуске к трубе конкурентов. Но и тут "у Газпрома" есть сразу несколько вариантов. Первый - получить исключение из Третьего энергопакета. Германия как страна ЕС, куда приходит газопровод, может заключить с Россией межправительственное соглашение о таких исключениях. Права, новый документ настаивает, чтобы такое решение еще и согласовывалось с Европейской комиссией.

Такие разрешения дают всем, кроме нас. Скажем, Азербайджану по проекту TAP-TANAP. Понятно, что тут мы имеем дело с двойными стандартами. Но ЕС прикрывает это тем, что вроде как должен стимулировать приход на рынок новых поставщиков газа, а у русских и так треть европейского рынка.

Выходит, такое исключение нам могут и не дать. Но и тут есть варианты. Как собственник трубы "Газпром" сразу получает право на использование 50% мощности. А вот вторые 50% оператор трубопровода, согласно европейским же правилам, может выставить на газовые аукционы. Как вы думаете, много найдется желающих транспортировать газ с российского берега Балтии до Европы? Теоретически, конечно, европейцы могут купить газ на аукционе в Санкт-Петербурге и доставить его по "Северному потоку-2". Но если учесть, что тариф прокачки будет зафиксирован, даже такая схема не несет "Газпрому" особых проблем.

Здесь нужно обратиться к опыту газопровода OPAL. Ситуации очень похожая. Эта труба является сухопутным продолжением первого "Северного потока". ЕК наложила запрет на 50% мощности, став собакой на сене. Однако в итоге в октябре 2016 года суд вынес решение в пользу "Газпрома". Тут же польская PGNiG Supply & Trading GmbH подала новый иск, начался новый процесс. И "Газпром" опять его выиграл. Через год, в октябре 2017 года, суд Дюссельдорфа окончательно снял все судебные запреты об остановке аукционов на мощности газопровода OPAL. И "Газпром" получил возможность оставшиеся объемы мощности покупать на аукционе. Что он с тех пор с успехом и делает. Решение европейского суда пытался также оспорить "Нафтогаз", но безуспешно.

Да, можно обратить внимание на то, что несколько лет OPAL все же был наполовину пустым. Но ведь теперь есть судебный прецедент. Так что если после решения суда Дюссельдорфа ЕК будет дискриминировать "Северный поток-2", это будет слишком очевидный двойной подход к праву. Кстати, маленькая деталь. Даже когда ограничения EК действовали, но наступали холода и газ был очень нужен европейцам, OPAL по-тихому получал возможность качать больше. Такое вот принципиальное правосудие.

Не менее интересным является сюжет с Украиной. Если Европа такая принципиальная, то почему бы не распространить ее право на Украину, которая с утра до ночи заявляет о своем европейском выборе. Ну, вот и прекрасно. Давайте перейдем на европейские правила украинского газового рынка. Тогда нужно разделить "Нафтогаз" и создать независимого оператора газотранспортной системы. А дальше 1 января 2020 года закончится транзитный договор с "Газпромом".

После чего свободными станут почти все мощности, кроме забронированных для нужд внутреннего рынка и реверсных поставок. И "Газпром" может вообще не заключать новое соглашение - он сможет просто покупать необходимые мощности по транспортировке, не беря при этом никаких долгосрочных обязательств. Поэтому такой подход категорически не устроит украинскую сторону, которая саботирует переход на европейские правила. А суперпринципиальные европейские чиновники делают вид, что ничего не происходит.

Увы, мы видим, что право в Европе применяется по известному принципу "закон - что дышло…". Европа так скоро утратит самоуважение - нельзя грубо нарушать свои правовые принципы и учить весь мир правовой культуре. Вы, конечно, можете сказать, что подобный пафос проблему с трубой не решит. И такой циничный подход означает, что европейское право - хотя оно, как ни странно, как раз на нашей стороне - может "Газпрому" не помочь. Зато у него есть другой очень весомый аргумент.

Третий год подряд российский концерн ставит исторический рекорд по поставкам газа в ЕС и в дальнее зарубежье. В 2018 году "Газпром" впервые превысил отметку в 200 миллиардов кубометров поставок в западном направлении. Если бы нам была альтернатива, давно бы дали ей зеленый свет. Но ее нет. И поэтому наши аргументы довольно весомы. Как и в случае с OPAL - когда наступают холода, европейцы про право забывают.