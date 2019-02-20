Эксперты рассказали, какие туры на лето подорожают

Туры в Турцию и Грецию подорожают к лету на 20 процентов, прогнозируют аналитики сервиса tutu.ru. Меньше всего цены вырастут на туры в Абхазию, Болгарию, Вьетнам и Россию. А в среднем по рынку рост цен составит 12 процентов.

В пятерку стран, наиболее популярных у туристов, в этом году попадут Турция, Россия, Греция, Тунис и Кипр.

Путевка в Турцию на двоих обойдется в среднем в 99 тысяч рублей, в то время как летом прошлого года она стоила в среднем 80 тысяч.

Путевка в Грецию будет стоить в среднем 119 тысяч (97 - в прошлом году), в Тунис - 97 тысяч (83 тысячи в прошлом году), на Кипр - 108 тысяч (94 тысячи в прошлом году).

Дешевле всего стоит путевка на российские курорты - 41 тысячу рублей на двоих против 39 тысяч в прошлом году.

Аналитики считают, что лучше всего начать планировать отпуск за 3-6 месяцев до него.

"За три месяца до вылета цены начинают постоянно ползти вверх и уже, как правило, не опускаются. Однако, за 7-14 дней до вылета цены могут неожиданно пойти вниз. Это вариант для любителей ловить горящие туры. Правда, выбирать придется из того, что есть на рынке, а не из того, куда хочется поехать", - прокомментировали "РГ" в tutu.ru.