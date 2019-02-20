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20.02.2019 10:15
Рубрика: В мире

Эксперты бундестага назвали сомнительным признание ФРГ Гуайдо

Текст: Иван Карташов

Признание Берлином председателя Национальной Ассамблеи Хуана Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы является сомнительным с точки зрения международного права и не соответствует немецким политическим традициям, говорится в докладе.

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Во вторник в Бундестаге экспертами был представлен восьмистраничный доклад, содержащий анализ решения властей ФРГ относительно признания Гуайдо главой Венесуэлы, сообщает немецкий телеканал ARD. Исследование было заказано партией "Левые" немецкого парламента.

Подобное решение официального Берлина аналитики сочли "необычным для Германии". С проявлением поддержки в адрес Гуайдо официальный Берлин отошел от традиционной для себя практики признавать страны, а не отдельные правительства. Да и сам этот факт, по оценкам экспертов, является "сомнительным с точки зрения международного права", так как он противоречит принципу невмешательства во внутренние дела другого государства.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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Сомнительным в докладе названо решение признать исполняющим обязанности главы государства политика, никак не проявившего себя на других руководящих должностях. К тому же факт самопровозглашения Гуайдо венесуэльским лидером "спорно с точки зрения венесуэльского конституционного права".

Напомним, 23 января председатель Национальной Ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Легитимным президентом его в тот же день признали США и большинство стран Латинской Америки. Однако венесуэльские военные сохранили верность Николасу Мадуро.

В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
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