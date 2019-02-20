Эсминец США в Черном море отслеживают два российских корабля

Наши моряки непрерывно отслеживают все передвижения эсминца ВМС США "Дональд Кук", который во вторник вечером вошел в Черное море. "Непосредственный контроль за его действиями осуществляют малый ракетный корабль Черноморского флота "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс", - уточнили в военном ведомстве.

Нелишне напомнить, что "Кук" не далее как месяц назад уже появлялся в этом регионе. А общее количество черноморских вояжей эсминца исчисляется десятками. Со времен крымской весны его команда постоянно совершает рейды в сторону нашего полуострова. Правда, близко к Крыму корабль не приближается, понимая, что можно нарваться на залп береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион". Слишком долго в черноморских водах эсминец тоже не задерживается: конвенция Монтре ограничивает пребывание там чужих кораблей 21 сутками. Но на ротационной основе американцы патрулируют этот регион по несколько раз в год.

Командованию Черноморского флота уже не привыкать выделять силы и средства для контроля за непрошеными визитерами.Делается это не случайно. Ведь к чужим берегам корабли США отправляются не на морскую прогулку. Тот же "Кук" вооружен мощными боевыми комплексами и оснащен современными средствами шпионажа. На эсминце могут находиться до 56 крылатых "Томагавков" с дальностью действия 1600 километров. Также не исключено, что корабль оснащен системой ПРО "Иджис" с 74 ракетами "Стандарт-2" каждая.

Если американцы все же попытаются войти в территориальные воды РФ, жесткий ответ последует немедленно. Ведь многоцелевой корабль "Орехово-Зуево" имеет на борту современные боевые системы, в том числе универсальный ракетный комплекс "Калибр-НК".