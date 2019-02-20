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20.02.2019 11:59
Рубрика: В мире

ФСБ ходатайствует о продлении ареста обвиняемому в шпионаже американцу

Текст: Иван Петров

Следователь ФСБ прислал в суд ходатайство о продлении срока содержания под стражей обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана. Об этом сообщила пресс-секретарь Лефортовского районного суда Москвы Ксения Первовласенко.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Мосгорсуд признал законным арест Пола Уилана

По ее словам, материалы уже поступили в суд, в них следствие просит продлить срок ареста Уилану на три месяца, то есть до 28 мая текущего года. В суде уточнили, что судебное заседание, на котором будет рассмотрено это ходатайство, назначено на 22 февраля.

Напомним, 48-летний гражданин США Пол Уилан, имеющий также подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, занимал должность руководителя службы безопасности в крупной американской компании Borg Warner в Мичигане, занимающейся производством комплектующих для автомобилей. Оперативники ФСБ России задержали его в Москве 28 декабря 2018 года при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России после этого было возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ "шпионаж". Подследственному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. 29 декабря 2018 года Лефортовский суд санкционировал арест Уилана на срок до 28 февраля.

Сам Пол Уилан виновным себя признать отказывается и считает свое уголовное преследование ошибкой. Его брат Дэвид утверждает, что тот прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Брат также сообщил, что Пол - отставной морской пехотинец.

В мире США Происшествия Правосудие Следствие Правительство ФСБ
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