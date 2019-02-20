Главный акцент Послания президента сделан на внутреннюю повестку

В своем пятнадцатом Послании Федеральному Собранию глава государства сосредоточился на вопросах социального и экономического развития, а в заключение рассказал об ответе на недружественные действия США.

Впервые президент огласил Послание в Гостином Дворе, уделив особое внимание задачам майского указа, развернутым в нацпроекты, - для достижения нового качества жизни людей. Продолжалось оно почти полтора часа и более тридцати раз прерывалось аплодисментами гостей. Владимир Путин предложил важный пакет мер поддержки семей с детьми, малоимущих, пенсионеров. Глава государства сразу предупредил: работать на стратегические цели необходимо уже сегодня, без раскачки, и не снижать планку - не ждать, как раньше, пришествия коммунизма, а сейчас менять ситуацию к лучшему. Тем более что на целях развития можно сконцентрировать колоссальные финансовые ресурсы, заработанные страной. Первые итоги реализации нацпроектов - и первые выводы в этой связи - последуют уже в начале следующего года.

Ключевой задачей президент назвал сбережение народа и объявил пакет новых мер для поддержки семей. Сейчас выплаты на первых и вторых детей получают те, чьи доходы составляют полтора прожиточных минимума. С 2020 года нужно поднять планку до двух прожиточных минимумов, под аплодисменты предложил Путин. Должно вырасти и пособие по уходу за детьми-инвалидами: с 5,5 тысячи до 10 тысяч, причем с июля.

Большим подспорьем семьям станет снижение налоговой нагрузки по принципу - больше детей, меньше налог. Президент поручил увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных. Сейчас из-под налогообложения выведено 20 кв. м в квартире, будет еще плюс 5 на каждого ребенка. А если в доме - то плюс 7. И - как раньше сделали для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста - шесть соток без налогов. Но и это еще не все: льготную ставку ипотеки в 6 проц. для семей с детьми продлят на весь срок действия кредита. Еще одно решение прямого действия - дополнительные меры поддержки семей с третьим и последующим ребенком: государство погасит за них 450 тысяч рублей из ипотечного кредита, причем мера будет запущена задним числом - с 1 января этого года. Еще Путин поручил разработать удобные и доступные финансовые инструменты для поддержки индивидуального строительства, указал, что сумма налога на землю "не должна скакать и непредсказуемо меняться", и поручил освободить застройщиков от НДС и налога на прибыль.

Для преодоления бедности президент предложил соцконтракт: семья получает средства на подсобное хозяйство или небольшой бизнес. Мерой за 5 лет смогут воспользоваться свыше 9 млн человек. А для защиты семей, которые взяли кредит и не могут по весомым причинам расплатиться, появятся ипотечные каникулы - отсрочка платежа для лишившихся дохода. Вступился президент и за пенсионеров, которые получили меньше прибавку, чем ожидали - из-за того, что их доход превысил прожиточный минимум. "Несправедливость надо немедленно устранить", - распорядился он.

Работать на стратегические цели необходимо уже сегодня, без раскачки

С этого года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат будет осуществляться сверх прожиточного минимума пенсионера. То есть государство должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию. "Выплаты за первый месяц этого года надо пересчитать и доплатить людям деньги, которые они недополучили", - сказал Путин.

Важные тезисы прозвучали по здравоохранению (снимут возрастные ограничения программы "Земский доктор"), по образованию (с 2020 года запустят программу "Земский учитель" - миллион рублей педагогам, которые захотят работать в селах) и по экологии (поручение - закрыть свалки и избавиться от "мутных структур", которые "сваливают мусор, где и как придется", принять закон о квотировании выбросов в весеннюю сессию), по культуре (освободят от налога на прибыль театры и библиотеки).

Отдельная часть Послания была посвящена бизнесу. Сейчас время смелых инициатив, и правительство должно создать максимально комфортные условия для частных инвестиций в технологические стартапы, считает Путин. "Все законодательство надо настроить на новую технологическую реальность", - указал он.

Бизнес не должен постоянно "ходить под статьей", заявил президент. При расследовании "экономических уголовных дел" нужно жестко ограничивать поводы и не допускать затягивания следственных действий. Глава государства предложил радикальную меру - за два года прекратить действие всех актов в сфере контроля и надзора: что нужно - обновить, остальное сдать в архив.

Заключительная часть Послания была посвящена внешней политике и обороне - из-за ситуации в мире в последнее время эти два понятия тесно связаны. "Россия была и будет суверенным, независимым государством, это аксиома, - под овации зала сказал президент. - Она либо будет таким, либо ее не будет".

Говоря про выход США из ДРСМД, глава государства заметил: "Сами все нарушают, потом ищут оправдания и назначают виновных... Сателлиты аккуратно, но все все-таки американцам "подхрюкивают" по этому вопросу". Ответные меры будут зеркальными и асимметричными. Россия не намерена первой размещать подобные ракеты в Европе, но если их произведут и поставят на континент, это резко обострит ситуацию в международной безопасности и создаст для нашей страны серьезные угрозы, заметил Путин. Ведь ракетам понадобится всего 10-15 минут долететь до Москвы. "Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении территорий, с которых исходит прямая угроза, но и в отношении территорий, где находятся центры принятия решений", - предостерег он. "И мы реализуем планы немедленно, как только соответствующие угрозы для нас станут реальными", - заключил глава государства, вновь вызвав овации.

Верховный главнокомандующий рассказал о работе над военными образцами прошлого Послания. Уже весной на воду будет спущена первая атомная подлодка, носитель беспилотного комплекса "Посейдон". А новая гиперзвуковая морская ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше тысячи километров со скоростью около 9 Махов.

США игнорируют интересы России, вводят все новые санкции и при этом называют нашу страну чуть ли не главной угрозой, констатировал президент. "Наши действия в сфере безопасности носят ответный, а значит, оборонительный характер, - подчеркнул Путин. - Мы не заинтересованы и не хотим конфронтации, тем более с такой глобальной державой". Но США продолжают придерживаться идеи превосходства над миром. "Пусть посчитают дальность и скорость наших ракет", - предложил Путин. "Мы готовы к переговорам по разоруженческой тематике, но стучаться в закрытую дверь больше не будем", - заключил он.

Парламент в ближайшее время займется подготовкой законопроектов для реализации предложений, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24". По ее мнению, Послание было очень конкретным и строгим. "Вообще не было никаких общих фраз, поставлены серьезные задачи", - заявила Матвиенко. "Президент не только предложил много новых дополнительных мер поддержки семей, образования, здравоохранения, но просчитана каждая такая мера ... Естественно, это все обсуждалось с правительством, с министерством финансов. И есть полная уверенность и гарантия того, что все эти меры будут реализованы и в полном объеме обеспечены финансированием", - сказала спикер Совфеда журналистам после оглашения Послания. По ее словам, это "взвешено и просчитано на пять лет вперед".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посчитал главным в Послании "решение проблем конкретного человека, причем в первую очередь это помощь тем, кому сложно, тем, кто на пенсии, это помощь многодетным и неполным семьям; помощь семьям, у которых есть ребенок-инвалид". Что касается внешней политики, то, по мнению Володина, глава государства твердо дал понять США, что Россия сможет защитить свой народ. "Президент разложил все по полочкам и подчеркнул, что представители США, их правящая элита должны осознать, что нам лучше строить мирные отношения, нам лучше эти отношения безусловно развивать на принципах равноправия, дружбы, - сказал Володин в прямом эфире Первого телеканала. По его оценке, заявления главы государства были твердыми, но не агрессивными. "Более того, это были спокойные рассуждения о международной политике и наших отношений с ключевым партнером - США", - считает спикер Госдумы.

Дополнительные ежегодные расходы бюджета на поручения президента, которые были озвучены им в Послании, составят 100-120 млрд рублей, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 24". Он заметил, что правительство будет изыскивать такие ресурсы "в ходе исполнения бюджета". "Уже при весенних корректировках внесем необходимые изменения с тем, чтобы все положения были финансово обеспечены", - сказал Силуанов. Глава минфина подчеркнул, что кабмин рассчитывает, что в ходе исполнения федерального бюджета возникнут дополнительные финансовые возможности с точки зрения доходной части.