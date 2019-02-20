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20.02.2019 17:05
Рубрика: Экономика

Гордеев рассказал о преимуществах создания бренда экопродукции

Текст: Евгений Гайва
Создание в России "зеленого" бренда органической продукции позволит повысить уровень доверия покупателей к таким продуктам и вытеснить с рынка недобросовестных производителей, передала мнение вице-премьера Алексея Гордеева его пресс-служба.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Такая практика сейчас активно внедряется в ведущих зарубежных странах", - отметил Алексей Гордеев. При этом в России часто спекулируют на теме органической, экологически чистой продукции, поставляя на прилавки под этими названиями фальсификат. Причина в том, что в стране долго отсутствовало законодательство в этой сфере, не была определена терминология и ответственность за качество товаров. 

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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"Если нерадивый бизнесмен обманывает таким образом покупателя, то ему за это грозит только выплата незначительного штрафа. В этом случае довольно трудно завоевывать место на рынке добросовестным производителям, для которых производство органики пока не выгодный бизнес, а миссия по продвижению здорового питания", - отметил вице-премьер. Теперь необходимо формировать в обществе новую культуру питания, добавил он.

В Минсельхозе России, в свою очередь, уточнили, что объем отечественного рынка "органики" в настоящее время составляет 160 миллионов евро. При этом с учетом потенциала России по пахотным землям, значительных запасов пресной воды, расширения применения современных технологий к 2025 году он может достичь объема в 5 миллиардов евро.

"С 2020 года в России вступает силу закон об органическом сельском хозяйстве, который обеспечит регулирование данной области. Он дает четкое определение понятию "органическая продукция", и формулирует требования к ней", - отметили в ведомстве.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Как сообщили в Минсельхозе, уже подготовлена "дорожная карта" по реализации закона об органике. Первоочередные задачи - это создание единого знака органической продукции и единого государственного реестра производителей органической продукции. Как писала ранее "РГ", предполагается маркировать органическую продукцию и оказать поддержку ее производителям. Создать в России защищенный бренд отечественной экологически чистой продукции ранее правительству России поручил президент в ходе послания Федеральному собранию.

Экономика Товары и цены Правительство Вице-премьеры
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