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20.02.2019 22:16
Рубрика: Спорт

Хабиб Нурмагомедов вызвал на поединок Жоржа Сен-Пьера

Текст: Данила Жиляев
Фото: Антон Денисов / РИА Новости Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА), чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов вызвал на поединок прославленного канадского бойца, в прошлом двукратного чемпиона UFC в среднем весе Жоржа Сен-Пьера. Россиянин обратился к будущему сопернику в Instagram.

Фото: REUTERS
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"Давай сделаем это в ноябре. После этого боя ты сможешь завершить карьеру. Я вырос на твоих боях и не испытываю к тебе ничего, кроме уважения, верю, что смог тебе это показать, когда ты был в Москве, - написал Хабиб. - Но для меня было бы честью разделить октагон с одним из величайших бойцов всех времен. Давай сделаем это в 155 фунтах (имеется в виду вес - прим. "РГ"), либо же я могу дать тебе пять фунтов, поскольку ты никогда не дрался в 155. Выбор за тобой - 155 или 160; Монреаль, Нью-Йорк, Москва или Абу-Даби. Назови место, мой друг".

Хабиб уже говорил о желании встретиться в октагоне с Сен-Пьером, который за карьеру в смешанных единоборствах одержал 26 побед в 28 боях. Сам 37-летний канадец, в свою очередь, намеревался перейти в легкий вес и также выражал желание сразиться с Нурмагомедовым. Более того, он сообщал, что ведет с UFC переговоры об организации этого поединка.

Хабиб Нурмагомедов - непобежденный чемпион, он выиграл все 27 боев ММА, в которых участвовал. Титул UFC он завоевал в апреле прошлого года, победив американца Эла Яквинту единогласным решением судей. В октябре он провел успешную защиту, победив ирландца Конора Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде.

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Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов
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