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20.02.2019 15:19
Рубрика: В мире

Яйца с "резиновым" желтком появились в магазинах Казахстана и Киргизии

Текст: Иван Карташов

В сети стали появляться сообщения о выявлении в Казахстане и Киргизии куриных яиц с необычным составом. Местные власти призывают жителей не беспокоиться, так как это единичные случаи.

Все началось с жителя Усть-Каменогорска, который накануне на своей страничке в Instagram, выложил видео с необычными яйцами. "Сегодня на работе показали пластмассовые яйца из Китая. Теперь и до нас дошло", - комментирует он свой видеоролик.

Фото: Марина Волосевич/ РГ
Почему на прилавках появились нестандартные упаковки яиц

Городские чиновники проверили ряд торговых точек, но не обнаружили там синтетические яйца, сообщает портал "Новости Усть-Каменогорска и ВКО".

Местные предприниматели не сомневаются, что такая продукция поступает в восточные регионы Казахстана из Китая и пользуется спросом среди малоимущего населения из-за их низкой стоимости.

Похожие видеоролики, где главными героями предстают яйца с "резиновым" желтком, активно распространяются в социальных сетях киргизского Оша. Местный житель утверждает, что купил яйца на рынке. Чиновники не отрицают такой возможности, но полагают, что товар попал на территорию страны контрабандой из Узбекистана, куда яйца могли быть также импортированы с территории Китая.

Сообщения о подделке яиц в Китае стали активно поступать с 2010 года. Такие яйца производятся с использованием бензоата соды, карбида кальция, лактона и опасны для здоровья. В качестве их отличительной черты называются повышенная хрупкость скорлупы, специфический химический запах при нагревании.

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