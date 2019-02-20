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20.02.2019 01:26
Рубрика: В мире

Из-под лавины в Швейцарии извлекли четверых человек

Текст: Максим Макарычев

Четверых раненых горнолыжников-любителей удалось извлечь во вторник днем спасателям, которые работают на месте схода лавины на оживленном склоне швейцарского курорта Кран-Монтана, сообщает Reuters. Всего, по расчетам специалистов, погребенными под снегом могли оказаться от 10 до 12 человек, о судьбе которых пока ничего неизвестно. Также не поступало сведений о жертвах.

Фото: Police Cantonale Valaisanne/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS Фото: Police Cantonale Valaisanne/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS
Фото: Police Cantonale Valaisanne/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS

В спасательных работах задействованы восемь вертолетов, 12 собак и более 240 полицейских, спасателей и солдат. "Спасатели прибыли очень быстро на место происшествия, они спасли четырех раненых, включая одного, чья жизнь находится в опасности, - заявил на пресс-конференции глава кантональной полиции Вале Кристан Варон. - Свидетели сказали нам, что под снегом может быть погребено больше людей, поэтому мы проводим поиски значительными средствами".

Фото: AP Photo/Keystone, Peter Klaunzer
В Швейцарии два лыжника погибли в результате схода лавин

По некоторым данным, лавина имела в длину 840 метров и в ширину 100 метров, буквально сметая все на своем пути. Она обрушилась в середине вторника после того, как через неделю установившейся в этой местности плюсовой температуры начал таять снег. "Количество снега невероятно, два метра в глубину и 300 метров в длину. Это весенняя лавина, которая очень компактна и опасна", - заявил агентству один из спасателей.

В ближайшие выходные в Кран-Монтане запланированы две женские гонки Кубка мира по горным лыжам, проведение которых оказалось под вопросом.

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