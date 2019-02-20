Обмороки, переломы, ожоги, травмы… Такие беды, увы, случаются с детьми довольно часто. На то они и дети - слишком велик соблазн все и всюду потрогать, попробовать на вкус. Но эксперименты могут стоить жизни. И тут многое зависит от родителей: смогут ли они в трудную минуту взять себя в руки, не захлебнуться в эмоциях и сделать точные шаги к спасению. Какие именно, подскажут в Школе первой помощи детям.

Уроки для мам и пап

Проекту всего полтора года. Идею подсказала сама жизнь - "шепнула" на ухо москвичке Екатерине Протопоповой. У нее двое детей и два высших образования: журналистское и юридическое. Бегала в "полях" телерепортером и корреспондентом интернет-СМИ, курировала социальные проекты в Госдуме. Потом создала благотворительную организацию "Мария мама" и запустила мобильное приложение для родителей. Так они общаются между собой и просят отвести ребенка в садик, посидеть с ним часок-другой. Такая вот бесплатная альтернатива няне. Возможно, на этом бы Екатерина и остановилась, но все изменил случай. "Мы были в гостях, мой младший сын подавился рыбной косточкой. И едва не погиб, - вспоминает она. - Я всячески пыталась ему помочь, но действовала наугад. Ребенку было трудно дышать, спасти малыша удалось в последний момент".

Ситуация заставила Екатерину поднять статистику, а она тогда работала в парламенте, поэтому это было нетрудно. Оказалось, большинство детей в стране умирают не от сердечно-сосудистых заболеваний или рака. Гораздо чаще от ДТП, бытовых травм, отравлений, утоплений... Женщина поняла: нужно открывать Школу первой помощи. Платных в Москве много, но бесплатная теперь одна - у нее. Аналогичные курсы в среднем стоят более двух тысяч рублей. По словам Протопоповой, за полтора года в столице и Подмосковье удалось подготовить свыше трех тысяч пап и мам. Первые занятия прошли и в Петербурге. "Мы планируем обучить навыкам первой помощи как можно больше людей, поэтому привлекли Российский союз спасателей и Всероссийский студенческий корпус спасателей, - рассказала собеседница "РГ". - В этом году наша школа придет в Удмуртию, Кемеровскую область и Ростов-на-Дону".

Желающих попасть на бесплатные курсы много, поэтому запись обычно закрыта на полмесяца вперед, говорит Протопопова. За месяц команда проекта успевает провести семь-восемь занятий. И каждый раз в разных местах: в торговых и офисных центрах, библиотеках. Они предоставляют свои помещения на безвозмездной основе. Одно занятие собирает от 40 до 70 человек, но все зависит от размеров зала. Публика приходит разная. Что интересно, четверть слушателей - отцы. "Честно говоря, такого интереса от мужчин не ждали. Думали, будут одни женщины, - признается Екатерина. - К нам приходят и мамы, и бабушки, и воспитатели. Мы готовы обучать всех, кто имеет хоть какое-то отношение к детям. Нам не важно, мама это или няня. Главное, что человек проводит с ребенком большую часть своего времени". Приходят сюда и дети из неблагополучных семей, где родители - наркоманы, алкоголики, заключенные. Немудрено, что о сыновьях и дочерях они не думают. А вот детям любовь к жизни вернуть еще можно - они будущие родители, подумали организаторы. Потому и приглашают.

Без паники

Вот и в Центральную городскую детскую библиотеку имени Гайдара, где побывали корреспонденты "РГ", люди пришли разные. Многие целыми семьями, но по большей части все-таки женщины. Вижу и беременных. А это хорошо - уже думают о будущем. Правда, выдержать четырехчасовое погружение в нюансы первой помощи непросто, но важно. Как помочь ребенку, своему или чужому, должен знать каждый. Остановилось сердце, обострилась аллергия, ударило током, начались судороги - список длинный. Как ни печально, часто виноваты родители: недоглядели, заснули, заболтались с друзьями. По словам Протопоповой, очень много отравлений: малыши тянут в рот все подряд, пробуют стиральные порошки. И травятся лекарствами. Что интересно, не всегда случайно. Бывает, от передозировки. Родители не читают инструкции, а полагаются на глаз. Летом дети тонут в озерах и реках, выпадают из окон. Зимой скользко, поэтому в дело вступают ушибы и переломы. "Очень часто люди не знают, как себя вести в экстренных ситуациях. Смотрю кадры с видеорегистратора и вижу на месте аварии истерики, а в это время уходят драгоценные минуты. Человека еще можно спасти, но понимают это не все", - говорит она.

Звоните в "скорую"

Важно понимать, что первая помощь - всего лишь алгоритм, помогающий спасти жизнь до приезда врачей. Поэтому "скорую" вызывать нужно всегда! Во многих случаях придется сделать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Этому посвящена едва ли не половина занятия. Тренируются слушатели на "умных" манекенах. "Главный принцип первой помощи: один пострадавший лучше, чем двое, как бы странно это ни звучало, - отмечает инструктор Павел Травкин. - Допустим, мы увидели на улице лежащего человека. Первым делом нужно убедиться в собственной безопасности, например, чтобы рядом не было оголенных проводов. Мы должны понимать: если с нами что-то случится, мы никому уже не поможем". Все нормально, тогда стоит похлопать в ладоши. Не отзывается? Можно сдавить ногтями мочки ушей. Снова ничего? Проверяем, есть ли пульс и дыхание. Прикладываем к сонной артерии на шее четыре пальца и наклоняемся к грудной клетке. Важно выждать 10 секунд, чтобы что-то услышать. Если ничего нет, тогда поможет сердечно-легочная реанимация. Как правильно ее сделать, как раз пошагово объясняют инструкторы Школы первой помощи. За процессом все это время наблюдает мальчик лет восьми и с умным видом что-то конспектирует. То же самое делают рядом стоящие взрослые, а еще снимают на смартфоны, задают вопросы. Оно и понятно - в отличие от массы ненужных предметов в вузах эти знания в жизни пригодятся точно. А вот Ольгу Настюкову удивить сложно. В прошлом - следователь. Говорит, за свою карьеру видала и не такое. На занятия привела трех дочек. Пусть учатся уже сейчас.

Конкретно

Занятия в Школе первой помощи детям - бесплатные. Узнать расписание и записаться можно на сайте проекта.

Полезный совет

Что делать, если ребенок подавился?

Нужно дать немного времени, чтобы он откашлялся. Главное правило - не паниковать. Не может кашлять, кричать и дышать? Если ребенку не больше года, сядьте на стул и положите его корпусом вниз на предплечье своей руки. При этом попа должна быть выше головы. Основанием ладони ударьте пять раз между лопатками по направлению к голове. Проверьте, не откашлялся ли малыш. Если нет, продолжайте. Для дошкольников и школьников рекомендации иные: нужно встать сзади ребенка и одной рукой наклонить его корпусом вниз. И тоже сделать пять ударов между лопатками. Если ребенок потерял сознание и у него остановилось дыхание, нужна сердечно-легочная реанимация.

Кстати

Непрямой массаж сердца и искусственное дыхание нельзя делать человеку без сознания, но с пульсом. Иначе собьется сердечный ритм. В остальных случаях рекомендуют нажимать на грудную клетку примерно 100-120 раз в минуту. На нужную частоту поможет настроиться песенка "Антошка". Малышам нажимать на грудь - двумя пальцами, дошкольникам и школьникам - основанием ладони. Но все зависит от комплекции.