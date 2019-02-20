Как ученые СГ учатся создавать по ДНК портрет преступника

Этногеографическое происхождение, включая возраст и внешности преступника, смогут определять эксперты Союзного государства по "паспорту" ДНК. Новейшую технологию в этой области разрабатывают ученые двух стран по программе "ДНК-идентификация", заявила сотрудник Института генетики и цитологии академии наук Беларуси Ирма Моссэ.

Реализация союзной программы, сообщила она БЕЛТА, началась еще два года назад и рассчитана на пять лет. Генетические технологии, по ее словам, уже используются в медицине и криминалистике. Ведь ДНК можно выделить из любого биологического материала. А зная генотип человека, можно рассказать о нем очень многое.

Но наука, как известно, не стоит на месте. Уже сформулирована очередная задача: определить, например, по биологическим следам, что это за человек - цвет глаз и волос, рост, телосложение, возраст, этногеографическое происхождение. Еще один важный аспект, уточнила специалист, - психоэмоциональный статус человека.

Моссэ полагает, что на финальной стадии исследований у ученых появится реальная возможность по ДНК человека составить абсолютный портрет подозреваемого. Кстати, подобная идентификация может помочь и при установлении личности погибшего или потерявшего память человека.

Кроме того, Союзная программа предусматривает разработку и инновационных технологий для медицины. В частности, планируется изучить генетическую предрасположенность к различным заболеваниям (сердечно-сосудистым, аутоиммунным, эндокринным, костно-мышечным), разработать наборы реагентов для выявления генетических маркеров риска развития заболеваний. "Мы начали разработку методик, собрали коллекции образцов. Есть первые результаты по идентификации внешности, по генетическому определению психоэмоциональных особенностей человека, по ДНК-диагностике предрасположенности к заболеваниям. Но впереди еще годы экспериментальной работы", - добавила ученая.

Один из руководителей Государственного комитета судебных экспертиз РБ Сергей Боровко рассказал агентству и о том, как генетический анализ применяется в криминалистике, ведь в комитете ежегодно проводится около 15 тысяч экспертиз по уголовным и гражданским делам и обращениям граждан. "Имеющееся оборудование и методы, а также накопленный более чем за 20 лет опыт работы позволяют получать уникальные результаты не только по новым преступлениям, но и по уголовным делам прошлых лет. Только в 2017-2018 годах на учет ДНК была помещена информация более чем о 150 тысяч генотипов лиц, следов с мест нераскрытых преступлений. За истекший период направлено около двух тысяч сообщений о положительном результате проверки по учету данных ДНК, многие из которых способствовали раскрытию правонарушений", - подчеркнул он.