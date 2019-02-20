Корреспонденты "Российской газеты", получив первые платежки с новым платежом за "вывоз ТБО", попытались выяснить, какой из способов взимания платы является более справедливым.

Расчеты показали, что платеж с человека вырос примерно на 150 рублей в зависимости от норматива накопления ТКО. Но это приблизительная оценка, потому что во многих регионах изменился сам механизм взимания платы.

Так, в Екатеринбурге до 1 января вывоз ТБО был включен в строку "содержание жилья", а тариф составлял 1,59 рубля за 1 кв. м. Жители многоэтажек платили за мусор по 60-70 рублей в месяц. Теперь платят по 148,62 рубля с одного прописанного. По сравнению с прошлым годом одинокий проживающий должен платить примерно в два раза больше. Если прописаны два человека, то плата увеличилась в четыре раза (297,24 рубля сейчас против 70 рублей до 1 января), три - в шесть раз (445,86) и так далее.

Регионы сами решили, как взимать плату: с количества жильцов или с площади жилья. При первом варианте предельный тариф умножается на норматив и делится на 12 месяцев. Анализ присланных собкорами квитанций показал, что примерно 70 процентов регионов выбрали именно этот способ.

Например, в Новосибирской области годовой тариф за кубометр мусора составляет 466 рублей, а норматив накопления - 2,38 кубометра на человека. Итого получается 92,4 рубля на человека в месяц. Чтобы рассчитать платеж, надо полученный тариф умножить на количество прописанных в квартире. В Орле до 1 января жильцы платили за "захоронение ТБО" по 3,94 рубля с человека. В январе сумма увеличилась до 78,24 рубля.

В Тамбове новый платеж достиг 116 рублей на человека. Если условная семья из трех человек, проживающая в 50-метровой квартире, раньше платила 150 рублей в месяц, то теперь - 348. В Брянске плата составляет 89 рублей с жильца, в Белгороде - 98, в Туле - 119.

Примерно в трети регионов, откуда были присланы платежки в "РГ", новый тариф был рассчитан исходя из площади. Например, в Воронеже до 1 января при тарифе 3,2 рубля с "квадрата" за вывоз мусора начисляли 160 рублей в месяц. В январских квитанциях суммы в среднем выросли до 300 рублей.

- Такая система начисления существовала у нас и раньше, - говорит замглавы департамента ЖКХ Белгородской области Сергей Некипелов. - Когда мы перешли на начисления с квадратного метра, многие стали возмущаться. Живут в квартире два человека, а рядом в такой же - четыре. А платят одинаково, хотя из второй квартиры мусора выносят больше. Мы придерживаемся такого мнения: мусорят не метры, а люди.

Есть мнение, что подушевой расчет усложняет администрирование начисления платежей. И выгоден лишь тому, кто живет один в большой квартире. А вот большим семьям, даже если они ютятся в однокомнатной малометражке, придется раскошелиться. Если раньше четверо жильцов малогабаритной "двушки" в Белгороде платили около 200 рублей в месяц, то теперь тратят вдвое больше.

В Воронежской области утвердили льготный тариф для населения кластера, в который вошли два города и семь районов. Плату решено взимать без учета норматива накопления.

- Фактический объем мусора из каждой многоэтажки разделят на количество "квадратов" в квартирах, и получится цена услуги, привязанная к одному метру жилья, - пояснила руководитель департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области Галина Смирнова.

Пока непонятно, как будут определять, где чей мусор. Контейнеры общие, и в них попадают отходы из офисов на первых этажах домов. Чиновники же уверяют, что эта схема позволит избежать "скачкообразного роста начислений".

Первые квитанции выявили еще одну проблему. Например, в жировках было указано большее количество проживающих или одному собственнику приходило несколько квитков с разными лицевыми счетами. Так, в Орловской области квитанции выставили не только на жилые дома, но и на… хозпостройки. Сельчан спасло то, что в графе "количество проживающих" была указана цифра "0".

На Сахалине жильцы МКД получили счета исходя из размеров помещения. А жителей частного сектора ожидал сюрприз: независимо от реальной площади дома им начислили по 100 квадратных метров и четыре рубля с каждого "квадрата". Власти вмешались, и регоператор начал исправлять ошибки.

- Мы понимали, что в каком-то объеме новых квитанций возможны ошибки, - заявил зампред правительства Сахалинской области Владимир Сидоренко.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров потребовал снизить предел до 70 рублей, а для отдаленных районов - до 35 рублей с человека в месяц. На этих цифрах и остановились, однако произошли сбои. В Уфе прислали платежки с удвоенной суммой - 140 рублей вместо 70.

- Мне сказали, что произошел сбой при расчетах, почти весь дом получил удвоенные счета, - рассказала жительница Уфы Елена Арямнова. - Нам обещали в следующем месяце все исправить.

В Ростовской области жители обратились в прокуратуру с просьбой проверить обоснованность установления тарифов и нормативов накопления отходов. Последние вызвали много вопросов.

- Наш дом из 70 квартир накапливает полбака отходов в сутки, а по нормативу выходит больше, - говорит председатель горсовета ТСЖ Азова Наталья Генземаер. - По факту это стоит 11 970 рублей, а по начислениям регоператора - 22 733 рубля. Раньше ТСЖ платило за услугу всего 7800 рублей.

Инфографика: РГ / Антон Переплетчиков / Ирина Невинная

В Калмыкии власти начали снижать тарифы: для села - с 81 до 54,36 рубля, а для многоквартирных домов - до 58,58 рубля. Недополученные доходы регоператору возместят из республиканского бюджета. Кроме того, сельчанам плата теперь будет начисляться исходя из количества фактически проживающих, а не из числа прописанных.

- Для этого нужно взять справку в местной администрации о количестве фактически проживающих и сделать перерасчет, - пояснила руководитель республиканского министерства ЖКХ Нелли Ткачева.

Проверка связи

Куда сдавать строительный мусор?

На днях в подъезде прочитала объявление: "Уважаемые собственники! Твердые коммунальные отходы (ТКО) - это обычный бытовой ежедневный мусор. Крупногабаритные отходы (КТО) - это старые шкафы, диваны, коробки от мебели и т.д. Строительный мусор - это мусор, возникший в процессе ремонта (кирпичи, бетон и т.д.).

Вывоз ТКО и КТО входит в обязанность управляющей компании (УК) и оплачивается собственником помещений отдельно по статье "Обращение с ТКО". Строительные отходы не относятся к ТКО, вывозить их собственники обязаны самостоятельно. Они не имеют права оставлять строительный мусор возле мусорных баков для ТКО и контейнеров для КТО.

Не выбрасывайте мусор в непредназначенном месте! Помните, что подобные действия расцениваются как административные правонарушения. Размер штрафа составляет от 3000 рублей и выше для жителей квартир и до 100 000 рублей для юридических лиц.

УК "УЮТ".

Прочитав это объявление, была несколько озадачена. Штрафы за несанкционированный выброс стройматериалов честно указаны, а что делать, если придется избавляться от остатков ремонта, - ничего не сказано.

На сайте "РГ" нашла телефоны "горячих линий" по ТКО. Решила позвонить и все выяснить, а заодно и проверить, работают ли указанные телефоны. Меня не сразу соединили, пришлось повисеть на трубке минут десять. Оператор Марат, выслушав мою проблему, тут же с готовностью объяснил, что мне следует делать. А именно позвонить и оставить заявку региональному оператору - заказать у него контейнер для вывоза строительного мусора. Минимальный тариф (60-литровый контейнер) обойдется мне в 57 рублей. И, спросив о моем местонахождении, продиктовал номер телефона регоператора, который обслуживает эту территорию.

Подготовила Ольга Бухарова.