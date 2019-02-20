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20.02.2019 17:18
Рубрика: Власть

Родню не забывают

Кандидатов в судьи обязали предоставлять сведения о сводных братьях и сестрах
Текст: Владислав Куликов
Комиссия Совета судей Российской Федерации по этике разъяснила, что кандидаты в судьи обязаны указывать в анкетах даже информацию о неполнородных братьях и сестрах, то есть сводных, когда общий родитель только один.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С соответствующим запросом в комиссию обратился мировой судья, претендующий на должность федерального судьи. При этом человек в мантии поставил резонный вопрос: а что делать, если о братьях "наполовину" нет никаких сведений?

Ответ комиссии однозначен: надо указывать. "Разграничение родных братьев и сестер на полнородных (имеющих общих отца и мать) и неполнородных (имеющих одного общего родителя) используется, в частности, в гражданском, семейном, налоговом законодательстве (например, в статьях 1143, 1144 Гражданского кодекса Российской Федерации, статье 14 Семейного кодекса Российской Федерации) и в необходимых случаях специально оговаривается", говорится в ответе Совета судей. Но в законе о статусе судей, кодексе судейской этики и прочих правилах, прописанных именно для судей, нет никаких оговорок о распространении соответствующих норм только на полнородных братьев и сестер. Значит, де-юре сводные - те же родные, и забывать их судье нельзя.

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"В соответствующих пунктах анкеты, содержащей биографические и другие сведения о претенденте на должность судьи, форма которой утверждается решением Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации, должны быть указаны сведения обо всех родных братьях и сестрах претендента и его супруга, как о полнородных, так и неполнородных, - говорится в ответе Совета судей. - При отсутствии полной информации о ком-либо из близких родственников, сведения о которых должны быть отражены в анкете, претендент на должность судьи вправе сделать соответствующую оговорку в анкете и отразить в автобиографии те обстоятельства, которые считает необходимыми".

Кроме того, Совет судей детально работает над прояснением нюансов в правилах трудоустройства судьи в отставке. Напомним, судья в отставке сохраняет свой статус только при соблюдении определенных правил и ограничений. При нарушении он потеряет статус, а значит, и положенные льготы. Например, есть масса ограничений при трудоустройстве: бывший судья не может работать ни следователем, ни адвокатом. Не вправе он и заниматься бизнесом, открыть собственное дело. Зато, как объяснила комиссия Совета судей, судья в отставке независимо от возраста и стажа работы в качестве судьи вправе замещать иные (кроме должности судьи) государственные должности и должности на государственной службе, а также муниципальные должности, должности муниципальной службы. Военная служба входит в систему государственной службы.

Судья в отставке не вправе заниматься бизнесом, работать следователем или адвокатом. Но может, например, пойти на военную службу по контракту

"Поэтому судья в отставке независимо от возраста и стажа работы в качестве судьи вправе поступить на военную службу и замещать должность, включенную в перечень типовых воинских должностей, с сохранением ежемесячного пожизненного содержания (если оно назначено) наряду с оплатой по замещаемой воинской должности", - разъяснил Совет судей.

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