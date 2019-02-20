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Рубрика: В мире

Ким Чен Ын может посетить Китай после встречи с Трампом

Фото: AP Photo/Li Xueren Фото: AP Photo/Li Xueren
Фото: AP Photo/Li Xueren

Лидер КНДР Ким Чен Ын может посетить Китай после второго саммита с президентом США Дональдом Трампом. Такую информацию распространило агентство "Ренхап", ссылаясь на свои источники.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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Ким Чен Ын посещал КНР до и после первого саммита лидеров США и Северной Кореи в прошлом году. По мнению агентства, такая же схема может быть использована и сейчас. В пользу этого говорит тот факт, что Ын уже побывал в Пекине в январе. "Сейчас выглядит весьма вероятным, что Ким посетит Китай и в следующем месяце", - цитирует РИА Новости.

Напомним, вторая встреча на высшем уровне глав США и Северной Кореи состоится на 27-28 февраля. Она пройдет в столице Вьетнама. Сейчас представители двух стран ведут активную подготовку мероприятия.

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