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Колин Фаррелл сыграет китобоя в сериале BBC "Северные воды"

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    20.02.2019, 14:33
Текст:   Юлия Авакова
Фото: Сергей Савостьянов/ РГ Фото: Сергей Савостьянов/ РГ
Фото: Сергей Савостьянов/ РГ

Талантливый ирландский актер Колин Фаррелл присоединится к съемкам мини-сериала  BBC "Северные воды" (The North Water) по роману Иэна МакГуайра, сообщает портал Deadline. Режиссурой и написанием сценария займется Эндрю Хей ("Положитесь на Пита" / Lean on Pete, "45 лет" / 45 Years).

Фаррелл сыграет одного из главных персонажей - жестокого убийцу Генри Дракса, не имеющего никаких моральных ориентиров, кроме животного желания выжить вопреки всему и вся, пусть даже это будет стоить другим жизни.

Вместе с военврачом Патриком Саммером, который скрывается от следствия, изменив факты своей биографии, Дракс нанимается на китобойный барк "Доброволец" и отправляется в сторону Антарктики.

Фото: Reuters/ Fernando Donasci
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Несмотря на то, что каждому из этих двоих есть что скрывать, будь то прошлое или планы на будущее, это отнюдь не приводит к взаимопониманию. На русский язык роман был переведен в 2016 году и вышел в свет под названием "Последний кит. В северных водах".

О дате выхода мини-сериала пока не известно, но формат произведения ясен - будут сняты три серии, две из которых будут длиться час каждый, а последняя - 90 минут.

Для Колина Фаррелла предстоящая работа станет первым эпизодом сотрудничества с BBC после участия в съемках "Балликиссэнджел" (Ballykissangel), сериала об ирландской глубинке и ее обитателях, глазами священника, отца Петера Клиффорда, которого направили на служение из Манчестера в Богом забытый уголок, деревушку Балликиссэнджел.

Для своего времени он был достаточно популярным и просуществовал на экранах пять лет, с 1996-го по 2001-й год. Что же касается телевидения вообще - он также давно не появлялся в произведениях этого формата, последний такой случай произошел, когда актера пригласили для съемок во втором сезоне "Настоящего детектива" (True Detective).

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