Косачев прокомментировал поправки в конституцию Украины о курсе в НАТО и ЕС

На Украине подписаны поправки в Конституцию, фиксирующие курс на вступление страны в НАТО и Евросоюз, в четверг вступают в силу.

Итак, с завтрашнего дня на Украине возражать против этого курса будет означать нарушение конституции. Судя по всему, и задумываться на этот счет тоже станет крамолой.

Интересно теперь будет посмотреть на западных покровителей Украины, проповедующих свободу убеждений, свободу слова и прочие либеральные ценности.

Британский писатель Джордж Оруэлл ввел в свое время в оборот термин "мыслепреступление". Тогда он описывал ужасы тоталитарных режимов. Теперь, я полагаю, переворачивается в гробу.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.