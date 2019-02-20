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20.02.2019 10:59
Рубрика: Власть

Косачев прокомментировал поправки в конституцию Украины о курсе в НАТО и ЕС

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)
На Украине подписаны поправки в Конституцию, фиксирующие курс на вступление страны в НАТО и Евросоюз, в четверг вступают в силу.
Фото: iStock
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Итак, с завтрашнего дня на Украине возражать против этого курса будет означать нарушение конституции. Судя по всему, и задумываться на этот счет тоже станет крамолой.

Интересно теперь будет посмотреть на западных покровителей Украины, проповедующих свободу убеждений, свободу слова и прочие либеральные ценности.

Британский писатель Джордж Оруэлл ввел в свое время в оборот термин "мыслепреступление". Тогда он описывал ужасы тоталитарных режимов. Теперь, я полагаю, переворачивается в гробу.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.

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