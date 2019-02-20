Косачев: С русскими можно и нужно всего лишь говорить на равных

Новости

Во Франции завод Ferrero закрыли из-за низкого качества ингредиента 23:20
Коста-Рика осудила поведение "дипломатов" Гуайдо 23:08
"Уралочка" уступила "Экзачибаши" в матче волейбольной Лиги чемпионов 22:50
На Киевском шоссе микроавтобус столкнулся с грузовиком 22:35
ЦБ в январе увеличил запасы золота в резервах на шесть тонн 22:33
Хабиб Нурмагомедов вызвал на поединок Жоржа Сен-Пьера 22:16
Венесуэла закрыла границу в Карибском море 22:11
Небензя: Запад применяет на Украине те же методы, что и в Венесуэле 21:55
Болтон пригрозил свержением президенту Никарагуа 21:40
В ФРГ прокомментировали сообщения о "гитлеровских пенсиях" для бельгийцев 21:30
Гидрометцентр: На Москву надвигается сильная метель 21:23
Совет Госдумы решил не платить взнос в ПАСЕ в этом году 20:42
Лавров: Запад бесцеремонно "засасывает" Балканы в НАТО 20:41
Постпред при ООН: Украине нужен лозунг о "российской агрессии" 20:37
Умерла Ида Хайнрих, первая гренландская оперная певица 20:35
Путин рассказал о возможной угрозе отключения России от интернета 20:11
Автор "Американских богов" перезапустит сериал создателя "Маппет-шоу" 20:05
Нефть Brent подорожала до 67,07 доллара впервые с ноября 2018 года 20:03
Все это рок-н-ролл: вышел буйный трейлер байопика Motley Crue 19:55
В Церкви отметили внимание президента к вопросам социальной справедливости 19:40
Голикова оценила расходы на социальные льготы, заявленные президентом 19:25
Суд в Ярославле отправил замначальника ИК-1 под домашний арест 19:25
В курганской школе рассказали о происхождении мяса "со щупальцами" 19:11
Эксперт: Эстония готовится к войне 18:39
Благодаря программе "Земский доктор" в Заполярье приехали 39 медиков 18:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
20.02.2019 22:02
Рубрика: Власть
Проект: Интернет

Косачев: С русскими можно и нужно всего лишь говорить на равных

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)
Наблюдаю, увы, предсказуемую реакцию Запада на сегодняшнее послание Президента. Вот уже и НАТО отметилось, куда ж без него? Концентрация на 100% на фразе про перенацеливание российских ракет на "центры принятия решений". И - "неприемлемо!!!".
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Ни слова о том, что наши возможные действия станут только ответом, причём вынужденным. Что Россия этими своими действиями (гипотетическими!) никогда не станет первой в возможном противостоянии.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
Путин заявил об отсутствии оснований для Карибского кризиса

Ни слова про всё сказанное Президентом по нашей политической воле к миру, стабильности и диалогу. Когда США могли бы быть для России дружественным государством (цитата из Президента), и наоборот. Восприятие речи - на уровне плинтуса. Собственно, как это уже было в 2007 году после Мюнхена. 12 упущенных лет с тех пор. Сколько их ещё впереди? То ли не умеют думать и читать хотя бы сказанное, построчно (не говоря уже о не сказанном между строк). То ли не хотят услышать то, что боятся услышать больше всего: что Россия - не угроза, что с русскими можно и нужно всего лишь говорить на равных, и сразу всё начнёт вставать на свои места.

Они разучились мыслить категориями здравого смысла и они разучились действовать разумно. Страшная рефлексия однополярного мира. А сказано сегодня все предельно чётко и недвусмысленно. Призыв к миру и сотрудничеству - ключевое в Послании.

Фото: ТАСС
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии

А цитируемая западными СМИ фраза Президента вырвана из контекста целенаправленно и осознанно. Как сказали бы в стародавние времена - "вредительски" (уж извиняюсь).

Не дать своим избирателям услышать настоящего Путина и понять настоящую Россию. Всеми силами не дать. Ведь иначе - придётся отвечать за себя и за свою безумную политику последних трёх десятилетий, когда у мира впервые в ХХ веке появился шанс. Шанс, столь бездарно упускаемый Западом в веке XXI.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Политики в блогах Россия и США Послание президента Федеральному Собранию 2019 года
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал о возможной угрозе отключения России от интернета
Испытания подводного комплекса "Посейдон" впервые показали на видео
Совет Госдумы решил не платить взнос в ПАСЕ в этом году
Сергей Рябков: РФ и США не стоят на пороге войны
Голикова оценила расходы на социальные льготы, заявленные президентом