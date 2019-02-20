Косачев: С русскими можно и нужно всего лишь говорить на равных

Наблюдаю, увы, предсказуемую реакцию Запада на сегодняшнее послание Президента. Вот уже и НАТО отметилось, куда ж без него? Концентрация на 100% на фразе про перенацеливание российских ракет на "центры принятия решений". И - "неприемлемо!!!".

Ни слова о том, что наши возможные действия станут только ответом, причём вынужденным. Что Россия этими своими действиями (гипотетическими!) никогда не станет первой в возможном противостоянии.

Ни слова про всё сказанное Президентом по нашей политической воле к миру, стабильности и диалогу. Когда США могли бы быть для России дружественным государством (цитата из Президента), и наоборот. Восприятие речи - на уровне плинтуса. Собственно, как это уже было в 2007 году после Мюнхена. 12 упущенных лет с тех пор. Сколько их ещё впереди? То ли не умеют думать и читать хотя бы сказанное, построчно (не говоря уже о не сказанном между строк). То ли не хотят услышать то, что боятся услышать больше всего: что Россия - не угроза, что с русскими можно и нужно всего лишь говорить на равных, и сразу всё начнёт вставать на свои места.

Они разучились мыслить категориями здравого смысла и они разучились действовать разумно. Страшная рефлексия однополярного мира. А сказано сегодня все предельно чётко и недвусмысленно. Призыв к миру и сотрудничеству - ключевое в Послании.

А цитируемая западными СМИ фраза Президента вырвана из контекста целенаправленно и осознанно. Как сказали бы в стародавние времена - "вредительски" (уж извиняюсь).

Не дать своим избирателям услышать настоящего Путина и понять настоящую Россию. Всеми силами не дать. Ведь иначе - придётся отвечать за себя и за свою безумную политику последних трёх десятилетий, когда у мира впервые в ХХ веке появился шанс. Шанс, столь бездарно упускаемый Западом в веке XXI.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.