Коста-Рика осудила поведение "дипломатов" Гуайдо

Действия группы "дипломатов", якобы назначенных главой венесуэльского парламента Хуаном Гуаидо, которые в среду ворвались в здание посольства Венесуэлы в Сан-Хосе вызвали негодование властей Коста-Рики, передает РИА Новости.

"МИД сожалеет о неприемлемом вторжении в здание посольства Венесуэлы в Коста-Рике дипломатического персонала правительства временного президента Хуана Гуайдо. В связи с этим выражается энергичный протест действиям госпожи дипломатического представителя Марии Фарии, которая не соблюла дипломатический срок в 60 дней, данных Коста-Рикой чиновникам правительства господина Николаса Мадуро, чтобы покинуть страну", - гласит коммюнике властей Коста-Рики.

Ранее, напомним, назначенная Гуайдо "послом" Венесуэлы Мария Фария вручила свои верительные грамоты президенту Коста-Рики Карлосу Альварадо и теперь ей придется покинуть Коста-Рику.