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20.02.2019 19:08
Рубрика: Экономика

Торг уместен

Крупные заказчики меняют ЭТП
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Федеральный выпуск № 38(7796)
Для проведения электронных закупок заказчики все чаще оставляют свои электронные торговые площадки (ЭТП) и переходят торговаться к независимым операторам. В прошлом году выбор сделали уже 64% крупнейших компаний, но "миграция" заказчиков продолжится и в этом году. К такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства RAEX (РАЭКС Аналитика), представив результаты исследования на VI Ежегодной конференции "Электронные торговые площадки в России".
Фото: Завражин Константин/РГ
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Доля крупнейших заказчиков, внедривших электронные закупки, выросла за год до 83%. "Впервые в 2018 году внедрившие электронные закупки компании отдавали явное предпочтение использованию независимых площадок, а не своим собственным", - отмечает Дмитрий Миндич, исполнительный директор проекта "ЭТП в России" рейтингового агентства RAEX. По его словам, независимые площадки развивались быстрее и сейчас готовы предложить заказчику качественный сервис. Опрос крупных компаний показал, что корпоративные площадки проигрывают независимым в уровне конкуренции на торгах, удобстве контрольных и аналитических инструментов, удобстве навигации по сайту, выборе торгово-закупочного функционала. Таким образом, аналитики делают вывод, что для операторов независимых площадок открываются новые перспективы привлечения крупных заказчиков.

Тем не менее перспективы рынка неочевидны. Крупные компании с госучастием, которые работают по 223-ФЗ, наоборот, переходят с независимых на отобранные правительством площадки. Уже в прошлом году доля сменивших площадку заказчиков выросла в два раза - с 7 до 14%. Дело даже не в удобных сервисах отобранных операторов, а в нежелании "распыляться" - часть закупок, а именно у субъектов МСП, доля которых в закупках госкомпаний 30%, должны проходить исключительно на отобранных площадках.

Экономика Бизнес Крупные компании
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