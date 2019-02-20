Квят показал лучшее время в третий день тестов "Ф-1" в Барселоне

В Барселоне продолжаются зимние тесты "Формулы-1". В третий день заездов лучшее время показал российский пилот "Тор Россо" Даниил Квят.

Россиянин, возобновивший выступление в "королевских гонках" после пропущенного сезона, проехал 137 кругов. Быстрейший из них он преодолел за 1:17,704 секунды. Он на 0,058 секунды опередил ставшего вторым Кими Райкконена из "Альфа Ромео". Замкнул тройку пилот "Рено" Даниэль Риккардо с отставанием в 0,460 секунды. Чемпион мира Льюис Хэмилтон стал лишь 12-м - в своем лучшем круге он оказался на 3,114 секунды медленнее Квята.

"Мы всегда знали, что можем занимать первое место, - сказал Квят после заезда. - Мы сделали все, что планировали, и даже больше. Мы должны показывать подобные результаты в каждый день тестов, чтобы проезжать как можно больше и обретать уверенность в своих силах. Это лишь первые дни, но очень здорово так начать сезон, я испытываю великолепные ощущения".

Тестовые заезды продолжатся в четверг. Первый Гран-при сезона, который традиционно состоится в Австралии, пройдет 15-17 марта.