Лавров: Оппозиция Венесуэлы призывает США к вмешательству в дела страны

На Смоленской площади выразили обеспокоенность ситуацией в Венесуэле, где продолжается политический кризис при активной поддержке Соединенных Штатов, которые оказывают давление на официальный Каракас. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, с одной стороны, американский президент Дональд Трамп угрожает венесуэльским военным, а с другой - местная оппозиция во главе с Хуаном Гуайдо фактически призывает Вашингтон вмешаться.

По словам министра, "приглашение" к вмешательству в дела суверенного государства по сути является нарушением Устава ООН, а некоторые представители Белого дома своими заявлениями производят впечатление, что "дипломатия не берется вообще в расчет, и все дипломатические приличия отброшены".

При этом Сергей Лавров полагает, что вероятность военной интервенции США в Венесуэлу все-таки невелика: даже соседи по региону, выступающие за смену власти в Венесуэле и признавшие Гуайдо "временным президентом", а также страны ЕС, присоединившиеся к требованиям досрочных выборов, не допускают силового сценария в Боливарианской республике.