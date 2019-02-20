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20.02.2019 11:39
Рубрика: Власть

Лавров: США поставили под угрозу договоренности по ядерной программе Ирана

Текст: Иван Карташов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Вашингтон в том, что своим выходом из СВПД американцы ставят под угрозу договоренности по иранской ядерной программе и расшатывают режим нераспространения.

Эксперт: Попытки США создать коалицию против Ирана обречены на провал

"Не наша вина, что США решили выйти из этого Совместного всеобъемлющего плана действий, поставив под угрозу всю договоренность по иранской ядерной программе", - заявил глава российской дипломатии на конференции памяти Виталия Чуркина, бывшего постоянного представителя России при ООН.

Лавров отметил, что действия американцев могут вылиться в рост региональной напряженности, а также расшатывание режима нераспространения ядерного оружия.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всего санкционного пакета против Тегерана.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Ядерная программа Ирана
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