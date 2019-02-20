Лавров: США поставили под угрозу договоренности по ядерной программе Ирана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Вашингтон в том, что своим выходом из СВПД американцы ставят под угрозу договоренности по иранской ядерной программе и расшатывают режим нераспространения.

"Не наша вина, что США решили выйти из этого Совместного всеобъемлющего плана действий, поставив под угрозу всю договоренность по иранской ядерной программе", - заявил глава российской дипломатии на конференции памяти Виталия Чуркина, бывшего постоянного представителя России при ООН.

Лавров отметил, что действия американцев могут вылиться в рост региональной напряженности, а также расшатывание режима нераспространения ядерного оружия.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всего санкционного пакета против Тегерана.