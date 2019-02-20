Лавров: Запад бесцеремонно "засасывает" Балканы в НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил в среду на открытии Международной научно-практической конференции, посвященной памяти Виталия Чуркина. В ходе встречи он уделил особое внимание "многострадальным Балканам, с которыми связаны одни из самых ярких страниц в биографии" прославленного дипломата.

"Запад проводит бесцеремонную линию на "засасывание" этого региона в НАТО, не считаясь ни с волей народов соответствующих стран, ни с уроками истории, ни с элементарными дипломатическими приличиями, - подчеркнул Сергей Лавров. - Россия давно и настойчиво призывает вернуться к истокам - зафиксированным в Уставе ООН и документах ОБСЕ основополагающим принципам международной жизни: суверенное равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, неприменение силы или угрозы силой, разрешение споров исключительно мирными средствами. Мы продолжим работать над восстановлением культуры дипломатии, диалога. Она все более востребована в интересах оздоровления ситуации в мировых делах, формирования обновленной, перспективной международной архитектуры равной и неделимой безопасности. А в конечном итоге - обеспечения устойчивого развития, благополучия и процветания всего человечества".

Министр рассказал, что ярким эпизодом в профессиональной биографии Виталия Чуркина стало его участие в урегулировании политического кризиса на Балканах в качестве Специального представителя Президента России.

"Виталий Иванович внес очень важный конкретный вклад в достижение Дейтонских соглашений, - сообщил он. - Позже, в 2015 году, в Совете Безопасности ООН, возглавляемая им российская делегация заветировала ангажированный британский проект резолюции о Сребренице, что позволило поставить заслон на пути голословных обвинений в адрес Сербии в геноциде. Как напоминание об этом событии в СБ ООН в Восточном Сараево воздвигнут памятник Виталию Ивановичу со словами "Спасибо за Русское Нет".

Между тем председательствующий в Президиуме Боснии и Герцеговины Милорад Додик, посол РФ в БиГ Петр Иванцов, а также местные общественные деятели и граждане возложили сегодня венки к памятнику Виталия Чуркина в Восточном Сараево, отдав дань памяти прославленному российскому дипломату в годовщину его смерти - 20 февраля.

"Дело Чуркина живет и по сей день, что подтверждает данное мероприятие, на котором присутствует и председательствующий в Президиуме БиГ Милорад Додик, - подчеркнул Петр Иванцов. - Это свидетельство особых отношений между нашими народами".

Напомним, что в июне 2017 года на тот момент президент Республики Сербской (РС) Милорад Додик передал послу РФ в Сараево Петру Иванцову Орден знамени РС с серебренным венком, которым посмертно был награжден российский постпред при ООН Виталий Чуркин. Таким образом руководство сербского энтитета отметило "неоценимые заслуги российского дипломата в послевоенном развитии Республики Сербской, укреплении здесь мира и международного сотрудничества, развитии политических и дружественных отношений между РС и Россией". По словам Милорада Додика, "Виталий Чуркин внес большой личный вклад в становление Республики Сербской, поскольку в ходе заседаний Совета безопасности ООН помог услышать голос РС".

"Российский дипломат позволил прозвучать истине и продемонстрировать действительное положение вещей в Боснии, а не как было ранее, когда озвучивались лишь стереотипы Высокого представителя в БиГ", - добавил политик.