Творческий эксперимент в музее Максима Богдановича

Литературный музей Максима Богдановича в Минске нередко открывает двери необычным проектам: вот и в настоящее время под его крышей нашлось место сплаву живописи и этнографии - выставочному проекту белорусской художницы Светланы Ветровой "Колесо года".

Сама выставка невелика - всего 12 ярких, любопытных работ, в которых проглядывает авторский взгляд на общеславянскую мифологию, календарный цикл из 12 месяцев года. Более любопытны встречи на полях проекта: в музей зачастили исторические реконструкторы, любители аутентичного пения на белорусском языке, этнографы и музыканты.

Серия работ Светланы Ветровой "Колесо года" представляет собой авторское переосмысление народных традиций, связанных с календарным циклом славян, она создавалась несколько лет и выходила в России лимитированным тиражом в виде календаря:

- Я изучаю славянскую мифологию, как реконструктор участвовала в России в нескольких празднованиях Ивана Купалы, и меня очень увлекла тема. Работу над этой серией начала около 5 лет назад и намеревалась действительно создать календарь. Мне бы хотелось, конечно, переиздать его в Беларуси, ведь у нас по деревням, по болотным хуторкам до сих пор живут народные традиции с веяниями язычества и соответствующая обрядовость. У нас удивительная в этом смысле страна, и российские любители этнографии часто приезжают сюда, путешествуют и общаются с теми, кто хранит традиции, составляющие наше нематериальное культурное наследие.

Для Литературного музея Максима Богдановича выставка стала своего рода экспериментом, призналась научный сотрудник Валентина Короткина.

В работах художницы проглядывает авторский взгляд на славянскую мифологию.

К слову

В рамках выставки задумано четыре интерактивных проекта, в которых участвуют этнографы, исторические реконструкторы, музыканты и сама художница, которая является также специалистом по белорусскому ручному ткачеству и проведет свой мастер-класс. Будут звучать аутентичные белорусские народные песни - в том виде и манере, какими они сохранились в деревнях и были зафиксированы этнографами. Эксперт белорусской кухни Алена Микульчик подготовит дегустацию блюд по старинным рецептам, а экс-клавишник популярной группы Neuro Dubel Макс Ивашин - авторскую музыкальную программу.