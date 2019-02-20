В этом году юбилей: 75 лет назад советские войска выбили фашистов из Прибалтики. 13 июля 1944 года был освобожден Вильнюс.

Литовский излом

При освобождении Литвы погибли 137 тыс. солдат и офицеров Красной армии. На литовской земле в концлагерях казнили или заморили голодом 230 тыс. военнопленных. Немецкие и местные фашисты уничтожили почти всю еврейскую общину. До войны Вильнюс был "литовским Иерусалимом", сюда от Гитлера и его зондеркоманд бежали евреи со всей Европы. Всего к 1941-му их было 220 тыс. Выжил один из десяти.

Впрочем, смерть - она вне национальности: в концлагерях свирепствовали "охранные батальоны", укомплектованные местными жителями. Но выбивала фашистов из Вильнюса не только Красная армия, но и отряды литовских партизан, объединенных в Вильнюсскую и Тракайскую партизанские бригады.

А на западе Литвы, в местечке Мацикяй, в лагерях Stalag Luft (спецлагеря германских ВВС) держали не только советских военнопленных, но и сбитых британских пилотов. Там же казнили литовского летчика Ромуальдаса Марцинкуса, единственного литовца в Королевских ВВС Великобритании. Он был сбит, атакуя немецкий линкор "Шарнхорст".

Мы знаем, кто освободил большую часть Европы от Гитлера. А для многих европейцев - это откровение

В итоге - в литовской земле сотни тысяч солдатских могил. В самом сложном положении наши воинские захоронения: отношения между Россией и Литвой сейчас на уровне "хуже не бывает". И у нас диаметрально разное представление об истории любой войны.

И, казалось бы, страшно поду­мать, в каком состоянии могилы наших солдат.

Хотя не всем страшно. Литовец Юриюс Тракшялис борется за сохранение памяти о подвигах российских и советских воинов, погибших на территории Литвы. Сейчас под опекой созданного Юриюсом "Института военного наследия" 269 мемориальных знаков и захоронений Великой Отечественной войны. Его команда - всего несколько человек - восстановила более 250 захоронений, бывших в аварийном состоянии.

Эксперт института по архивно-мемориальной работе Владилен Мордвинов выработал методику учета погибших на основании документов боевого пути дивизий. На его учете 45 тысяч фамилий.

"Часть из них увековечена, часть требует исправления ошибок, - говорит Владилен. - Часть пока еще не увековечена".

Работы не просто много - просто завал. Оценочно на территории современной Литвы покоятся до 420 тысяч солдат и партизан.

Юриюс - литовец из семьи репрессированных советской властью. Владилен - русский, гражданин Литвы. В команде работают литовец Альвидаc Аугайтис, белоруска Мария Новосельска, юрист института Алексей Карпов - гражданин РФ, и другие энтузиасты. Кому-то кажется, что они работают на Россию. Это не так. Их цель - сохранить историю. Настоящую.

Сил и денег на защиту и сохранение захоронений много не бывает: под присмотром команды Юриюса десятки тысяч могил.

В Литве ситуация с советскими памятниками накалилась после событий с "Бронзовым солдатом" в Эстонии. Под угрозой оказались аварийные захоронения. Для националистов их аварийность стала удобным предлогом для сноса. Тракшялис заложил свою квартиру и квартиры сыновей. Получил кредит на восстановление 12 советских воинских захоронений и... Ему обещали компенсировать затраты, но платежи затянулись.

Банк отнял все квартиры.

Сыновья мужественно перенесли потерю жилья, жена - менее... Сегодня у Юриюса квартиры нет, живет в доме гражданской жены. Но продолжает свое дело.

Важная деталь: он сохраняет могилы солдат не только советской эпохи - всех эпох: от нашествия Наполеона до Второй мировой войны.

- Знаешь, где великая армия Наполеона понесла самые тяжелые потери? - спрашивает меня Юриюс. - Русский скажет - на Бородинском поле, француз - на Березине.

- А на самом деле?

- В Литве. Летом 1812 года армия и гвардия Наполеона прошли в сторону Москвы, оставили о себе скверную память: солдаты грабили население. Зимой, когда войска возвращались назад, литовские крестьяне отомстили. Армия изрядно деградировала, солдаты голодали и замерзали. Крестьяне их добивали. От Вильно (современный Вильнюс) до Ковно (Каунас) - 100 км. И на всем протяжении этой дороги покоятся останки 120 тысяч солдат Наполеона. Таких потерь его армия еще не знала.

- Только не называй их французами, - предупреждает Юриюс. Под знаменами Наполеона служили поляки, немцы, итальянцы и т.д. Французов было не более 40%.

В этом весь Юриюс Тракшялис: точность. Иначе это будет не история, а ее искаженная версия.

Его институтом восстановлено девять мемориалов по войне 1812 года, включая памятник Неизвестному литовскому воину Русской императорской армии. Установлен в городке Кудиркос-Науместис. Смертельно раненный солдат попросил товарищей отнести его к костелу. Там останки и нашли.

Он - первый солдат Русской императорской армии, погибший в Первую мировую.

Неподалеку поставили памятник первому солдату, погибшему в первые минуты Великой Отечественной. Надпись на граните гласит: убит на этом месте в 4 часа утра 22 июня 1941 года.

И это не литовская и не российская история. А наша общая.

...А у Юриюса полно планов: наступивший год богат на юбилеи. Осенью их завершит годовщина освобождения Прибалтики. Как бы к этому событию ни относились, но факты - вещь упрямая. Гитлер включил Прибалтику в рейхскомиссариат "Остланд" с задачей германизации региона. Никаких независимых государств он на этой земле не видел.

От первого лица

Мой собеседник - Юриюс Тракшялис.

Юриюс, вашу семью репрессировали при советской власти. За что?



Юриюс Тракшялис: Если кратко - за то, что у деда была мельница.

И что - всех в Сибирь?



Юриюс Тракшялис: Я иногда так говорю, чтобы долго не объяснять тем, кто плохо знает географию... Нет, моего отца сослали не в Сибирь - он осушал затопленные шахты в украинской Юзовке.

Как удается работать в Литве, где словосочетание "советский памятник" вызывает приступ русофобии?



Юриюс Тракшялис: Сложно. Но наш "Институт военного наследия" - это команда единомышленников. Сюда приходят не за зарплатой. Денег часто нет, я честно предупреждаю: поступят какие-то деньги на счет - расплачусь. Временами работаем на голом энтузиазме. Мне проще: я закончил Киевское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище им. Фрунзе, служил в Советской армии. И как офицер, не привык жаловаться на жизнь.

В каком звании уволились?



Юриюс Тракшялис: Подполковник. Да я еще и Суворовское училище заканчивал в Киеве. Так что: и кадет, и офицер.

В свое время на меня обратил внимание премьер-министр Альгирдас Бразаускас. Ему импонировало, что гражданин Литвы, к тому же советский офицер, занимается сохранением военно-исторической памяти на литовской территории. И еще я благодарен судьбе за то, что свела с Юрием Антоновичем Зубаковым, тогда - послом России в Литве. Умный, порядочный человек, который учил: надо знать литовские законы и их не нарушать. Так мы и работаем: строго в правовом поле. Выстраиваем отношения. Например, у меня родилась идея на братских захоронениях советских военнопленных поместить гравюры литовского художника Стасиса Красаускаса из цикла "Вечно живые". Всем понравилось: и в Литве, и в РФ. А на открытие памятников и на организованные нашим институтом "круглые столы" приходят министры, мэры городов, депутаты сейма. По нынешним меркам накала русофобии - явление почти немыслимое.

Всего мы провели около 100 международных конференций, "круглых столов", фотовыставок, презентаций книг на территории Литвы, Белоруссии, России и других стран. В прошлом году праздновали 100-летие окончания Первой мировой войны - в посольстве Франции в Москве презентовали фотовыставку "Первая мировая война. Общая история. Общая память союзников по оружию".

Все главные войны последних трех столетий прошли через Литву: от нашествия Наполеона до Великой Отечественной

А ваши дети не затаили обиду? Из-за проектов по ремонту воинских могил они лишились квартир: из-за долгов их забрал банк.



Юриюс Тракшялис: Да, были плохие времена. Но сегодня дети взрослые и самодостаточные. Оба сына создали свои семьи и сами себя содержат.

Недавно в Москве вам вручили престижную премию Фонда Андрея Первозванного "Вера и Верность". Литовец получает награды в Кремле... Вас шпионом не считают?



Юриюс Тракшялис: Скажу так: что касается награды Фонда Андрея Первозванного, то я в хорошей компании. Лауреатом международной премии Андрея Первозванного был и президент Литвы Валдас Адамкус. То есть всего два литовца такую премию получили: Адамкус и я (смеется). Если я шпион, тогда уж и Адамкуса записывайте в шпионы.

Я был в Кремле во время награждения. Пять тысяч людей стоя аплодировали, когда вы рассказали, как ваш отец, вернувшись в Литву, завещал: "Держись русских - они помогут".



Юриюс Тракшялис: Да, именно так отец мне и говорил.

Между тем

Помнит Вена

...Я иду по Шталинплатц. Дословно - площадь Сталина (Stalinplatz). Место действия: Вена.

Она так официально называлась до середины 1950-х годов. Сталину венцы были безмерно признательны: по его приказу наши брали город, можно сказать, врукопашную: без применения тяжелой артиллерии и ковровых бомбардировок. Солдат полегло 17 тысяч. Вена уцелела.

Есть легенда, что Сталин как-то по-особенному относился к Австрии. Вряд ли это правда. Он в Вене был лишь однажды: приезжал ненадолго в январе 1913 года. Той зимой город просто наводнили люди, чьи имена мир узнал позже. Здесь с бароном Ротшильдом играл в шахматы на деньги Лев Троцкий. А никому не известный Адольф Гитлер пытался торговать своими рисунками. Но никто их не покупал...

После разоблачения культа личности имя Сталина с венской географии стерли. Площадь объединили с соседней, которая названа в честь фельдмаршала Филиппа Шварценберга (тоже наш человек: был послом в Петербурге, воевал в русской армии). Теперь нет Шталинплатц, есть только Шварценбергплатц. А вот барельеф генералиссимуса на доме, где он жил, оставили. На предложение его снести венцы обычно отвечают: так, может, и спилить балкон, с которого Гитлер в Вене объявил об аншлюсе? (Аншлюс - включение Австрии в Германию в 1938-м).

Зачем? Это история. Уж какая есть.

Впрочем, дело не в названии площади. Главное - что на ней стоит. А в августе 1945-го здесь воздвигли величественный монумент нашим солдатам. Были захоронены павшие в боях за Вену бойцы, стояла самоходка Су-100. А на большой плите на немецком и на русском языках сказано, кто освобождал Австрию от фашистов. Этот мемориал венцы содержат достойно. Чисто, красиво. Летом включают подсвеченный фонтан.

Прогуливаюсь по бывшей Stalinplatz, наблюдаю. Из-за морозного дня людей немного, но вот к монументу подходит молодежь. Сначала глаза и смартфоны в небо: с 20-метровой высоты на Вену взирает бронзовая фигура советского воина. Солнце высвечивает позолоченный герб Советского Союза, древко знамени и каску-шлем.

А затем все собираются у плиты - той самой, на которой написано, кто сделал Вену мирной и свободной. Там всего пара фраз, но читают долго. Очень. Что, Красная армия выбивала фашистов?!

Видимо, для многих - откровение.

Правильно, нам это рассказывали в школе. А в современной Европе учебники истории другие.

Вену наши взяли в апреле 1945-го, памятник возвели за три месяца. Некоторая ирония была в том, что на этой же площади разместили штаб союзников. Которые каждый день видели гранитно-бронзовое напоминание о том, чьей кровью оплачено избавление от Гитлера. На парад по случаю открытия монумента союзники отправили войска, но руководители миссий торжество проигнорировали.

Политика.

Напомню, это было в победном 1945-м. Прошло 74 года. Что изменилось? Останки солдат перенесли на Центральное кладбище, самоходку отправили в Венский военно-исторический музей. Она и сейчас там - лично проверял. Правда, зимой посетителей к броне не допускают.

Сегодня фасадом на экс-площадь Сталина выходит посольство Франции. Традиции сохраняются: весь день наши бывшие союзники видят мемориал-напоминание.

Да, к слову, во время той войны было как бы две Франции. Одна - это асы "Нормандии-Неман" и генерал де Голль. Другая - французский 638-й пехотный полк, который вымерз на подступах к Москве в 1941-м, и французы-фашисты из дивизии СС "Шарлемань". Все ли знают, что к нам в плен попали 23 000 французов?

Которых после войны мы великодушно вернули во Францию. Объявив ее страной-союзницей и выделив зоны оккупации. В том числе здесь, в Австрии...

Мемориал в Вене - это не просто монумент, но и круглосуточно открытая страница истории.

Прямо на площади сажусь на 71-й трамвай (это городская легенда) и через 25 минут выхожу на Центральном кладбище. Оно огромное: здесь более трех миллионов могил, при том что сегодня население Вены 1,8 млн человек. Остановка у входа № 2. Найти наших легко. Пять минут пешком по главной аллее, слева остаются надгробия Штраусу, Шуберту, Брамсу и памятник Моцарту - и сразу за церковью наш участок.

В Австрии мы потеряли 38 тыс. солдат. Их могилы ухожены, я не увидел ни обидных граффити, ни иных признаков вандализма.

Надо ли было брать Вену врукопашную или, ударив всей мощью авиации и тяжелой артиллерии, могли сберечь солдат? Спор бесконечный. Я не знаю. Но знаю, что Вену не эвакуировали, и за каменными стенами были мирные жители. Поэтому мы сохранили не только камни, но и гражданских. За что нам благодарны по сей день.

А эту добрую память удачно дополняет местное законодательство. По австрийским законам за вандализм в отношении памятников - до пяти лет тюрьмы. Если бесчинства совершил иностранец, то после отсидки - депортация.

Было время, когда наши могилы пытались осквернить рисунками в цветах украинского флага. И вдруг вандалы утихомирились. Тюрьма и угроза депортации - работают.

Ситуация

В 2017 году чиновница Биржайского района (на севере Литвы) установила у советских мемориалов таблички, на которых было сказано: надписи на памятниках не соответствуют исторической действительности. После скандала таблички убрали, глава района обвинил подчиненных в самоуправстве.

В прошлом году у Алитуса (город на юге Литвы) демонтировали памятник красноармейцу. Его не уничтожили - скульптуру приобрел частный парк-музей Грутас.

Конкретно

3 июня 2019 года: 75 лет трагедии литовского народа в Пирчюпяй, когда фашистами были убиты или заживо сожжены 119 человек, включая детей. Институт является инициатором проведения торжественных мероприятий на месте мемориала "Мать-Пирчюпяй";

12 августа 2019 года: 70 лет принятия Женевской конвенции "О защите жертв войны". Институт планирует провести международную конференцию с приглашением специалистов и общественных деятелей, которые защищают в Европе советские захоронения;

14 сентября 2019 года: 105 лет "Августовскому чуду". В 1914 году на Северо-Западном фронте в районе города Августова Сувалкской губернии Российской империи (ныне - Польша) солдаты и офицеры увидели на небе Божью Матерь с Иисусом на руках. Видение продолжалось долго и вызвало большое воодушевление в войсках. Институт совместно с Польским Комитетом по уходу за воинскими захоронениями (Вильнюс, Литва) проведет в Августове международные мемориальные торжества.

Из календаря института военной истории (Литва).