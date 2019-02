Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов провели очередные две пары: испанский "Атлетико" принимал итальянский "Ювентус", а немецкий "Шальке" на своем поле встречался с английским "Манчестер Сити". Результаты обоих матчей стали известны уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

Состоялся первый раунд противостояния "Ливерпуль" - "Бавария". Матч на английском "Энфилде" победителя не выявил - 0:0.

Для европейской прессы главным сюжетом этого матча была встреча наставника хозяев Юргена Клоппа со старыми знакомыми: будучи тренером "Майнца" и дортмундской "Боруссии" Клопп успел накопить богатый опыт взаимоотношений с мюнхенцами.

Другое дело ливерпульские болельщики, которые на все нынче смотрят под своим углом. В нынешнем сезоне "красные" ведут реальную борьбу за чемпионство, первое за почти 30 лет. Поэтому для местных фанатов все остальное ушло на второй план. Подопечные Клоппа уже вылетели из Кубка Англии и Кубка лиги, однако им все простят, если они возьмут-таки долгожданный титул. Простят даже гипотетический вылет из Лиги чемпионов.

Символично, что когда перед матчем с "Баварией" по традиции зазвучал знаменитый гимн турнира, его никто не услышал: трибуны "Энфилда" в это время исполняли свою любимую песню You ll never walk alone.

Может быть, расставленные таким образом приоритеты и стали причиной того, что игрокам "Ливерпуля" в этот вечер не хватило страсти. А без нее защитные редуты "Баварии" было не взломать.

- В первом тайме у нас были моменты поопаснее, чем у соперника. Однако не могу вспомнить ни одного момента у обеих команд во втором тайме. С этой точки зрения мы увидели не матч Лиги чемпионов. Конечно, такую игру через 30 лет не вспомнишь, - честно констатировал Юрген Клопп на послематчевой пресс-конференции.

При этом, что характерно, итоговым результатом обе стороны остались вполне удовлетворены.

- Позитивный момент в этом результате в том, что это лучшая ничья для домашнего матча, - добавил наставник "Ливерпуля". - С точки зрения результата, это нормально. Не результат мечты, конечно, но хороший. Я не на седьмом небе от счастья, но этот результат меня устраивает. Мы хотели сыграть так, чтобы продолжать борьбу, и это у нас получилось

Визави Клоппа Нико Ковач был и вовсе счастлив уехать с "Энфилда" с нулем. О том, что "Бавария" не сильно думала об атаке, говорит такой статистический нюанс: за весь матч голкипер гостей Мануэль Нойер коснулся мяча 70 раз, побив свой рекорд по этому показателю в Лиге чемпионов.

- Выстоять в гостях у "Ливерпуля" - это действительно классно. Тактически, физически и ментально мы действительно работали очень хорошо. Все помогали друг другу. Здесь играть непросто, но мы добились поставленной цели, - заключил наставник "Баварии".

Ну а Клоппу предстоит вернуться к решению главной задачи. Уже на выходных "Ливерпулю" предстоит выезд в гости к "Манчестер Юнайтед".

В параллельном матче, в котором французский "Лион" встречался с испанской "Барселоной", зрители голов тоже не увидели. На самом деле это редкость: прежде оба матча игрового дня на стадии 1/8 Лиги чемпионов заканчивались со счетом 0:0 лишь однажды. Хотя та же "Барселона" нанесла по воротам соперника 25 ударов: впервые за 15 лет этого не хватило каталонцам хотя бы для одного забитого мяча.

Лига Европы

В 1/16 финала турнира ответные матчи среди прочих проведут и российские клубы. Питерский "Зенит" примет турецкий "Фенербахче", "Краснодар" отправится в гости к немецкому "Байеру".

Питерцы на выезде сопернику уступили - 0:1, поэтому задача минимум у команды Сергея Семака - забивать и по возможности сохранить нетронутыми собственные ворота.

У "Краснодара" стратегически ситуация попроще: неделю назад "быки" на своем поле отстояли нулевую ничью.

Где будем смотреть

21 февраля, четверг Матч ТВ

21:00 "Зенит" - "Фенербахче". Прямая трансляция

23:00 "Байер" - "Краснодар". Прямая трансляция