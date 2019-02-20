Мадрид признал, что эксгумация Франко все еще под вопросом

Власти Испании признали, что для эксгумации останков диктатора Франсиско Франко (1892-1975) необходимо предварительно получить разрешение бенедиктинского монастыря, в ведении которого находится мемориальный комплекс "Долина павших", или соответствующее решение должен вынести Верховный суд. Об этом, как пишет Europa Press, свидетельствует текст самого соглашения, принятого в минувшую пятницу советом министров.

Хотя министр юстиции Долорес Дельгадо представила этот документ как финальную точку в юридической процедуре, после которой должны последовать работы, это далеко не так. Правительство признало неприкосновенность места проведения религиозных обрядов, коим является мемориальный комплекс, а это значит, что оно не может ничего сделать в "Долине павших" без разрешения церкви (в соответствии с соглашениями, подписанными с различными конфессиями). Пока в нем Мадриду отказано. Соответственно, эксгумация откладывается на неопределенный срок.

Впрочем, правительство может принять нормативные акты, которые позволят ему провести необходимые работы и без одобрения бенедиктинского монастыря. Но и это не даст властям полной свободы действий, поскольку любое их решение может быть обжаловано в Верховном суде.

Пока же Мадриду стоит беспокоиться по поводу иска, который семья Франко намерена подать в Верховный суд, оспаривая принятое правительством решение. Внуки каудильо уже обращались в суд с просьбой приостановить процесс эксгумации до тех пор, пока не будет определено, законно ли это. В декабре их иск был отклонен, поскольку власти тогда еще не приняли тот самый документ, что кабмин утвердил 15 февраля. По словам адвоката Луиса Фелипе Утрера-Молины, представляющего интересы семьи Франко, "теперь она получила законное право обратиться в Верховный суд", и до тех пор, пока он не вынесет свое решение, власти не смогут приступить к работам в "Долине павших".