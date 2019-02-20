Мадуро обратился к Гуайдо с призывом провести выборы в Венесуэле

Венесуэльский лидер Николас Мадуро призвал спикера оппозиционного парламента Хуана Гуаидо объявить выборы в Венесуэле. Глава государства уверен, что благодаря голосованию народ Венесуэлы "скинет самоназначившего себя клоуна".

По словам Мадуро, у оппозиционера нет ни единого шанса в честной политической борьбе. Трансляция речи президента велась в Twitter.

На фоне протестов оппозиции в Венесуэле Гуайдо 23 января объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. США в связи с этим призвали законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать власть узурпатору. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного лидера южноамериканского государства.