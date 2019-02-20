Малкин сравнялся с Дацюком по передачам в НХЛ

Минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге состоялись очередные матчи регулярного чемпионата. "Питтсбург" на выезде победил "Нью-Джерси" 4:3, одним из героев в составе гостей стал российский нападающий Евгений Малкин.

Похоже, Джино постепенно набирает форму после не самого удачного периода, когда он зарабатывал мало очков, а его коэффициент полезности медленно, но верно понижался. Игра с "дьяволами", в которой он отметился голевой передачей, стала для него восьмой результативной подряд, в этих матчах он набрал 12 очков (4+8).

Кроме того, Малкин по количеству голевых передач сравнялся со знаменитым соотечественником Павлом Дацюком, который еще не ушел из большого хоккея, но выступает сейчас за петербургский СКА и в НХЛ вряд ли вернется. За карьеру в заокеанской лиге Павел сделал 604 результативные передачи - столько же теперь и у Малкина. По этому показателю его опережают только Сергей Зубов (619) и Сергей Федоров (696).

А вот серия другого российского хоккеиста в НХЛ прервалась. Лидер "Тампы" Никита Кучеров не смог заработать очки в шестом матче подряд. Его команда победила "Филадельфию" 5:2, но Никита - редкий случай - не заработал баллов, а его коэффициент полезности составил "-1". Зато голом отметился его одноклубник и соотечественник Михаил Сергачев. Кучеров, впрочем, все равно остается единоличным лидером гонки бомбардиров лиги, набрав 99 очков (29+70).

Бывший форвард "Тампы" Владислав Наместников, ныне играющий за "Рейнджерс", принес своей команде победу. Ньюйоркцы взяли верх над "Каролиной" 2:1, и россиянин стал автором решающей шайбы.