Матвиенко предложила заключать госконтракты с выпускниками медвузов

Решить проблему медицинских кадров можно в том числе за счет государственных контрактов для выпускников бюджетных отделений профильных вузов, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Комментируя Послание президента Федеральному Собранию, она напомнила, что на подготовку медиков уходит 8-9 лет и большинство из них учатся за счет средств бюджета.

"Если специалист получил образование за свои средства, это его выбор", - отметила сенатор.

"Но если было получено государственное образование, может быть, заключать государственный контракт, который бы обязывал молодого специалиста отрабатывать определенный срок в медицине, чтобы вернуть те средства, которые были потрачены на его образование", - предложила она.