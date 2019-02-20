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20.02.2019 14:30
Рубрика: Экономика

Минфин разместил ОФЗ почти на 10 млрд рублей

Текст: Роман Маркелов

Минфин на первом недельном аукционе по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) продал бумаг почти на 10 миллиардов рублей. Это следует из сообщения, опубликованного ведомством.

Министерство предлагало инвесторам выпуск ОФЗ с погашением 7 октября 2026 года. Объем спроса на него превысил 32 миллиарда рублей, но в итоге Минфин разместил бумаг только на 9,691 миллиарда рублей. Средневзвешенная доходность выпуска составила 8,4 процента годовых.

Фото: РИА Новости
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Позднее в среду министерство проведет еще два аукциона, где предложит инвесторам выпуск ОФЗ с погашением 20 июля 2022 года, а также выпуск "инфляционных" ОФЗ на 5,17 миллиарда рублей с погашением 2 февраля 2028 года.

Есть две причины такого выбора бумаг Минфином: произошедшее в последние несколько дней усиление рыночной волатильности и желание удовлетворить вероятный спрос на реинвестирование со стороны локальных игроков, которые для этих целей, как правило, выбирают более короткие бумаги, пишут в ежедневном обзоре аналитики "ВТБ Капитала".

На прошлой неделе Минфину с помощью двух аукционов удалось привлечь 40,5 миллиарда рублей, что стало рекордным результатом за восемь лет. С прошлой недели ведомство отказалось также от практики установки лимитов предложения на недельных аукционах. 6 февраля министерство продало госдолга на 35 миллиардов рублей. Планы по займам на первый квартал 2019 года составляют 450 миллиардов рублей, однако текущие объемы реализации ОФЗ пока не позволяют говорить о его выполнении.

"Мы по-прежнему не считаем ОФЗ интересными для покупки в свете низкой премии к депозитной ставке ЦБ РФ, возможного введения санкций и предстоящего в ближайшие месяцы ослабления рубля", - отмечают аналитики Райффайзенбанка.

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