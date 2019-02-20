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20.02.2019 16:56
Рубрика: Общество

Минприроды: "Мусорные" квитанции на хозпостройки оплачивать не нужно

Текст: Ольга Бухарова
В "Российскую газету" обратились читатели с просьбой прокомментировать проблемные вопросы, с которыми столкнулись в регионах в ходе мусорной реформы. Минприроды РФ отвечает сегодня на 8 вопросов.

1 В Орловской области квитанции за январь выставили не только на жилые дома, но и на… хозпостройки, где никто не проживает. Должны ли граждане оплачивать такие счета?

Минприроды РФ: Квитанции за январь были сформированы на основании данных Росреестра. В связи с этим квитанции оказались выставленными и на жилые дома, и на хозпостройки, которые учитываются на разных лицевых счетах.

В квитанциях, которые были ошибочно выставлены на хозпостройки, количество проживающих - указано 0 человек. Оплачивать такие квитанции не нужно.
Жители могут самостоятельно обратиться в офис регионального оператора и предоставить корректные сведения в электронном виде или через администрацию поселения в случае сельской местности. Ведется работа по актуализации данных потребителей.

2 В ряде поселков Волгоградской области до сих пор не организован вывоз мусора (там нет даже подъездных путей), а платежки пришли. Что делать людям?

Фото: РИА Новости
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Минприроды РФ: Региональный оператор совместно с органами местного самоуправления анализировал все обращения жителей вплоть до конкретных адресов, принимал меры по исправлению ситуации с вывозом ТКО и производил перерасчет. По всем вопросам, связанным с ТКО, в городе Волгограде можно обратиться на участки по работе с населением "ИВЦ ЖКХ и ТЭК", в Волгоградской области - в местные отделения МФЦ.

3 Будут ли приведены тарифы к единому стандарту? Какой из двух вариантов наиболее справедлив и выгоден для региональной казны?

Минприроды РФ: Сейчас у регионов есть возможность выбирать, как взимать плату, исходя из общей площади жилья или количества проживающих. Считаем, что это решение должно приниматься также в субъектах.

Что касается выгоды для казны, то напрямую основание для начисления платы и доходы регионального бюджета не связаны.

4 Наиболее распространенными "ошибками" стало выставление квитанций, в которых указана неверная площадь жилья или большее, чем есть, количество проживающих. Как исправить ситуацию?

Минприроды РФ: В большинстве регионов услуга оказывается впервые, поэтому могут быть технические сбои. Жителям, которым неправильно начислили плату за ТКО, следует обратиться к региональному оператору.

В ближайшее время ситуация должна нормализоваться. Необходимо тесное взаимодействие между потребителями и региональными операторами.

Сейчас у регионов есть возможность выбирать, как взимать плату за "обращение с ТКО"

5 Во многих регионах жителей и бизнес возмутили региональные нормативы, на основании которых были утверждены тарифы. Их называют завышенными, поскольку на бумаге мусора должно "производиться" гораздо больше, чем его "производится" в реальности. Местные власти обычно ссылаются на федеральный центр и якобы спущенные оттуда инструкции и методики. Кто же на самом деле виноват в том, что нормативы оказались завышенными, и как решить эту общую для всех проблему?

Минприроды РФ: Нормативы накопления определяются уполномоченными органами регионов. Для установления общих правил правительство утвердило порядок определения нормативов. При этом в регионах вправе самостоятельно определить категории, в отношении которых будут проводиться замеры. При определении нормативов используется статистический инструментарий, который не дает сбоев. В большинстве случаев региональные власти в установленном порядке привлекали к работам специализированные организации. В зависимости от того, в какой промежуток времени проводились замеры согласно установленным правилам, а также в каких муниципальных образованиях, возможны некоторые отклонения. Но правила и методика определения нормативов как раз позволяют нивелировать неточности.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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По сути, нормативы должны свидетельствовать о фактическом образовании ТКО в регионе. По итогам года работы регионального оператора будет ясно, соответствует ли фактический объем нормативным значениям. В случае расхождения регионам следует провести повторно замеры. Сейчас преждевременно говорить, что норматив завышен или занижен, если он рассчитан по утвержденным правилам. И искать виноватых.

6 Некоторые регоператоры заключили договоры с подрядчиками - компаниями, специализирующимися на перевозке мусора. К ним много претензий со стороны жителей. Кто и как обязан контролировать их работу?

Минприроды РФ: Региональные операторы по закону вправе привлекать подрядчиков по транспортированию ТКО. Ответственность за их действия регоператор не может нести, но в рамках договора вправе применить санкции вплоть до расторжения договора.

В случаях, когда подрядчик не исполняет свои обязательства, то следует обратиться к региональному оператору для устранения возникших проблем.

7 Живу рядом с полигоном. Могу рассчитывать на скидку по оплате за ТКО?

Минприроды РФ: Если в зоне деятельности утвержден единый тариф без дифференциации, то при прочих равных условиях стоимость услуги для гражданина является одинаковой. Вне зависимости, где он проживает. Если в зоне деятельности регионального оператора установлен дифференцированный тариф, то плата гражданина за услугу может быть разной.

8 Пользуюсь мусоропроводом. Как следует разделять мусор?

Минприроды РФ: Мусоропровод в данном случае не является ограничением для разделения отходов по видам. Если рядом с вами имеется инфраструктура для раздельного накопления ТКО, то следует в первую очередь обратить внимание на те виды ТКО, которые собираются раздельно.

Общество Экология "Мусорная" реформа
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