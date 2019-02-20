Мишустин: Амнистия капитала будет продлена на один год

Амнистия капитала в России будет продлена еще на год - до 1 марта 2020 года, сообщил на расширенной коллегии Федеральной налоговой службы (ФНС) глава ведомства Михаил Мишустин.

"Российские налогоплательщики смогут еще в течение года сообщать о своих иностранных счетах и активах в рамках кампании добровольного декларирования, не дожидаясь, когда наши зарубежные коллеги выявят все это в рамках автоматического обмена финансовой информацией", - сказал Мишустин.

Активная фаза первого этапа автоматического обмена завершилась в конце 2018 года, напомнил Мишустин.

"Мы в основном являемся получателями информации, и хочу сказать, что на данный момент в налоговую службу поступили данные из 58 юрисдикций, в том числе офшорных. В этом году к автоматическому обмену присоединятся Австрия, Швейцария, Латвия и другие страны", - уточнил глава ФНС.