Мишустин: Прирост налоговых поступлений стал максимальным за 5 лет

Федеральная налоговая служба (ФНС) перечислила в консолидированный бюджет 21,3 триллиона рублей, сообщил на расширенной коллегии ведомства глава службы Михаил Мишустин, озвучивая итоги 2018 года. Эта сумма, по его словам, почти на 4 триллиона рублей, или на 23%, больше 2017 года. "Мы получили максимальный прирост поступлений с 2013 года", - уточнил Мишустин.

Значительные темпы роста налоговых поступлений поддержаны высокой динамикой основных ненефтегазовых налогов: налога на прибыль поступило 4,1 триллиона рублей(+24,6%), НДС - 3,6 триллиона рублей (+16,4%), НДФЛ - 3,7 триллиона рублей (+12,4%), имущественных налогов - 1,4 триллиона рублей(+11,7%), уточнил Михаил Мишустин. По оценкам ФНС 20%, или более 400 миллиардов рублей роста поступлений в консолидированный бюджет пришлось на фактор налогового администрирования. "Налоговые поступления растут за счет вовлечения в легальный оборот новых субъектов экономической деятельности и хозяйственных операций", - сказал Михаил Мишустин.

Положительная тенденция отмечается и в сфере администрирования страховых взносов. По итогам 2018 года поступило 6,4 триллиона рублей страховых взносов, что на 617 миллиардов рублей, или на 10,6%, больше прошлогодних показателей. Это на 0,7 процентных пункта выше динамики роста заработной платы, которая выросла на 9,9% по году. В Пенсионный фонд поступило почти 5 триллиона рублей. Рост составил 468 миллиардов рублей - 10,4%.