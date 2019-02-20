Москалькова попросит нового главу Украины передать РФ двух ее граждан

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова собирается обратиться к будущему президенту Украины с просьбой передать России двух ее граждан, осужденных в соседней стране.

"Я планирую обратиться к президенту после выборов с просьбой передать для отбытия наказания в России заключенных Одинцова и Баранова", - цитирует ее ТАСС. По мнению уполномоченного по правам человека в РФ, эти люди осуждены несправедливо.

Омбудсмен также заявила, что и журналист Кирилл Вышинский привлечен к уголовной ответственности необоснованно. По ее мнению, необходимо направить все силы на убеждение украинской стороны "прекратить дальнейшее расследование по уголовному делу". Москалькова считает, что Вышинский привлекается "исключительно за свои убеждения и высказывания, которые журналист в силу своей профессии должен делать".