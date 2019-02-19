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19.02.2019 14:13
Рубрика: В мире

Лавров: Россия будет бороться за Вышинского до победы

Текст: Юрий Когалов

Россия продолжит бороться за арестованного Киевом главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим словацким коллегой, действующим председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком.

Фото: РИА Новости
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"Мы продолжим держать этот вопрос пока под контролем. Сами будем предпринимать все необходимые меры, активно поддерживать усилия ОБСЕ и добиваться того, чтобы это очередное вопиющее проявление полного неуважения к профессии журналиста было устранено", - отметил Лавров. По его словам, недопустимо обвинять в госизмене журналиста, профессионально выполняющего свою работу. "Это чересчур, правда, от современного украинского руководства можно ждать чего угодно. Мы будем за Кирилла Вышинского биться до достижения позитивного результата", - подчеркнул министр.

Лайчак со своей стороны пообещал использовать авторитет ОБСЕ для контактов с Киевом для решения проблемы. "У нас есть диалог с Украиной, так что, если мы чувствуем, что некоторые проблемы необходимо выносить на уровень председательства в ОБСЕ, то я готов это сделать", - отметил глава МИД Словакии.

Пока же длится весь этот процесс, Лавров пожелал Вышинскому, который 19 февраля, кстати, отмечает день рождения, "крепости духа, здоровья и сил".

Напомним, журналист был задержан в мае 2018 года СБУ по обвинению в государственной измене, суд несколько раз продлевал его арест. Вышинскому грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

В мире экс-СССР Украина Российские журналисты на Украине Отношения России и Украины
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