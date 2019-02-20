На Галапагосах нашли считавшуюся вымершей 100 лет назад черепаху

На Галапагосских островах обнаружили гигантскую черепаху, считавшуюся вымершей еще 100 лет назад. Об этом проинформировал министр охраны окружающей среды Эквадора Марсело Мата.

По его словам, удивительную находку сделали участники экспедиции, организованной руководством Гапалагосских парков и группой по сохранению островов. На острове Фердинанда они обнаружили взрослую самку вида Chelonoidis Phantasticus. Единственный известный до сегодняшнего дня ученым экземпляр этого вида был замечен во время экспедиции Калифорнийской академии наук в апреле 1906 года. Биологи прозвали ее "Черепахой Северного острова". Считалось, что этот вид вымер из-за извержений вулканов, произошедших в прошлые века.

На сегодняшний день на Галапагосских островах, объявленных ЮНЕСКО объектом всемирного наследия, обитает 11 видов черепах. Chelonoidis Phantasticus - двенадцатый.