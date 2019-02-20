На границе Газы в стычках с израильскими солдатами ранены 20 палестинцев

Во вторник в результате столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа не менее 20 палестинцев получили ранения.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ежедневную израильскую газету The Jerusalem Post. По ее данным, палестинцы участвовали в акции протеста, организованной движением ХАМАС. Для их разгона полиция открыла огонь и применила слезоточивый газ. Палестинское общество Красного Полумесяца уточнило, что огнестрельные ранения получили семеро протестующих.

Напомним, с марта прошлого года палестинцы проводят акции протеста в Газе в рамках начавшегося тогда всеобщего "Марша возвращения". Они требуют снять 12-летнюю блокаду сектора. По данным палестинской стороны, за это время в стычках погибли уже более 260 человек, пострадали свыше 25 тысяч палестинцев.