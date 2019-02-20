На Красной площади прошел детский турнир по хоккею с мячом

Далеко не все российские дети часами сидят уткнувшись в различные электронные гаджеты. В этом убедился корреспондент "РГ", побывавший на льду "ГУМ-Катка" на Красной площади, где прошел финальный этап турнира по русскому хоккею среди ребят 2007 - 2008 годов рождения на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В финале девятого по счету турнира приняли участие восемь команд, победивших в своих федеральных округах. Среди тех, кто боролся за призы и признание, были юные хоккеисты из Москвы, Архангельска, Ульяновска, Кирова, Красноярска, Хабаровска, Кемерова, а также Краснотурьинска.

Чемпионом в этом году стали игроки "Енисея". В финальном матче красноярцы обыграли кемеровский "Кузбасс" - 5:0! В матче за третье место прошлогодний победитель турнира ХК "Крылатское" одолел "Маяк" из Краснотурьинска - 7:3.

Ну а накануне состоялось торжественное открытие турнира, в котором приняли участие в том числе вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец и глава Международной федерации бенди, президент ФХМР Борис Скрынник. Госпожа Голодец отметила, что подобные турниры способствуют развитию детского спорта в нашей стране.

"Для меня все виды спорта равны. Но хоккей с мячом развивается в 40 регионах нашей страны - это очень серьезные цифры. Кстати, я живьем наблюдала не только матчи чемпионата мира, который недавно прошел в Швеции, но и видела игры чемпионата России. Зрители болеют при температуре и минус 20, и минус 30 градусов. Это и есть настоящее зрелище. Хоккей с мячом, вне всяких сомнений, наш, национальный вид спорта, и его нужно поддерживать на всех уровнях", - резюмировала вице-премьер.

В свою очередь, Борис Скрынник заметил, что проведение традиционных турниров в самом сердце российской столицы - дело богоугодное и наверняка запомнится его участникам:

- Организация такого спортивного праздника на Красной площади - это настоящий праздник, и мы постараемся, чтобы традиции продолжались в будущем.

К слову, на Красной площади помимо мальчишек прошел и уникальный матч по хоккею с мячом в валенках между командами артистов и Московской Патриархии. Артисты во главе с Андреем Мерзликиным одержали победу - 6:1. Сам Мерзликин признался, что всегда с радостью принимает приглашение на такие игры:

- Если хочешь хорошо и весело провести время, - нет ничего лучше русского хоккея!