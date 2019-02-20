Новости

Началась подготовка к изготовлению опытной партии ракет "Сармат" 17:12
В России выйдет китайский плутовской роман о приключениях царя обезьян 17:19
Почему в Германии волки предпочитают жить рядом с военными 17:08
Chery даст на кроссовер Tiggo 7 расширенную гарантию на кузов и ЛКП 17:04
На Красной площади прошел детский турнир по хоккею с мячом 17:03
В Пермском крае 10-летний мальчик утонул в бассейне 16:55
На Кубани возбудили дело после гибели в ДТП сотрудницы полиции 16:50
В Кремле объяснили перенос визита Нетаньяху 16:45
В Карелии в отпуск по уходу за ребенком ушли 29 отцов и один дедушка 16:40
В центре Саратова обрушилось здание 16:37
Власти Ялты аннулировали разрешение на застройку Советской площади 16:27
Бельгия не будет требовать от Германии отменять пенсии бывшим эсэсовцам 16:27
Про Оби-Вана Кеноби из "Звездных войн" снимут "сольный" сериал 16:25
Испытания подводного комплекса "Посейдон" впервые показали на видео 16:25
В Москве будут угощать дореволюционными блюдами 16:23
В России выпустили 150-тысячный Skoda Rapid 16:09
Российские ученые предложили новый способ диагностики рака 16:05
Собянин: В Москве ряд проектов социальной сферы частично реализованы 15:58
Снимки российских фотографов претендуют на победу в World Press Photo 15:57
Полузащитник "Ювентуса" перенес операцию на сердце 15:56
В Симферополе локализовали пожар на заводе пластмасс 15:56
Школьник из Оренбуржья получил автограф президента РФ 15:51
Японское растение-"суперфуд" помогло замедлить процесс старения 15:48
АвтоВАЗ объявил цены на Lada Largus "для экономных" 15:48
Крымские ученые разработали сенсоры для поиска дефектов самолетов 15:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
20.02.2019 17:03
Рубрика: Спорт

Клюшки в моде

На Красной площади прошел детский турнир по хоккею с мячом
Текст: Павел Петровский
Далеко не все российские дети часами сидят уткнувшись в различные электронные гаджеты. В этом убедился корреспондент "РГ", побывавший на льду "ГУМ-Катка" на Красной площади, где прошел финальный этап турнира по русскому хоккею среди ребят 2007 - 2008 годов рождения на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Фото: Пресс-служба ФХМР Фото: Пресс-служба ФХМР
Фото: Пресс-служба ФХМР

В финале девятого по счету турнира приняли участие восемь команд, победивших в своих федеральных округах. Среди тех, кто боролся за призы и признание, были юные хоккеисты из Москвы, Архангельска, Ульяновска, Кирова, Красноярска, Хабаровска, Кемерова, а также Краснотурьинска.

Чемпионом в этом году стали игроки "Енисея". В финальном матче красноярцы обыграли кемеровский "Кузбасс" - 5:0! В матче за третье место прошлогодний победитель турнира ХК "Крылатское" одолел "Маяк" из Краснотурьинска - 7:3.

Сборная России в 12-й раз стала чемпионом мира по хоккею с мячом

Ну а накануне состоялось торжественное открытие турнира, в котором приняли участие в том числе вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец и глава Международной федерации бенди, президент ФХМР Борис Скрынник. Госпожа Голодец отметила, что подобные турниры способствуют развитию детского спорта в нашей стране.

"Для меня все виды спорта равны. Но хоккей с мячом развивается в 40 регионах нашей страны - это очень серьезные цифры. Кстати, я живьем наблюдала не только матчи чемпионата мира, который недавно прошел в Швеции, но и видела игры чемпионата России. Зрители болеют при температуре и минус 20, и минус 30 градусов. Это и есть настоящее зрелище. Хоккей с мячом, вне всяких сомнений, наш, национальный вид спорта, и его нужно поддерживать на всех уровнях", - резюмировала вице-премьер.

В свою очередь, Борис Скрынник заметил, что проведение традиционных турниров в самом сердце российской столицы - дело богоугодное и наверняка запомнится его участникам:

- Организация такого спортивного праздника на Красной площади - это настоящий праздник, и мы постараемся, чтобы традиции продолжались в будущем.

К слову, на Красной площади помимо мальчишек прошел и уникальный матч по хоккею с мячом в валенках между командами артистов и Московской Патриархии. Артисты во главе с Андреем Мерзликиным одержали победу - 6:1. Сам Мерзликин признался, что всегда с радостью принимает приглашение на такие игры:

- Если хочешь хорошо и весело провести время, - нет ничего лучше русского хоккея!

Спорт Хоккей Хоккей с мячом
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видеотрансляция: Послание Владимира Путина Федеральному Собранию
Владимир Путин призвал пересчитать пенсии
Косачев: РФ никому не угрожает, действуя в пределах разумной достаточности
Президент России призвал решить проблему утилизации мусора
Сергей Рябков: РФ и США не стоят на пороге войны