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20.02.2019 18:21
Рубрика: В мире

Свастика на кладбище

На северо-востоке Франции осквернили 80 еврейских могил
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Когда служащий еврейского кладбища рядом с поселком Катценхайм на северо-востоке Франции приступил к его осмотру, то пришел в ужас. Около 80 надгробных плит и памятников были разрисованы желтыми и синими свастиками. Причем на одной из могил была обнаружена надпись "Черные эльзасские волки" - так называлась подпольная ультраправая группировка, действовавшая в регионе несколько десятков лет тому назад. Ядовитые семена спустя годы дали зловещие всходы? С этим теперь придется разбираться местной жандармерии. Как заявил глава французского МВД Кристоф Кастанер, будет сделано все, чтобы "привлечь преступников к ответственности".
Эмманюэль Макрон приехал на оскверненное еврейское кладбище в Катценхайм. Фото: Frederick Florin/Pool via REUTERS Эмманюэль Макрон приехал на оскверненное еврейское кладбище в Катценхайм. Фото: Frederick Florin/Pool via REUTERS
Эмманюэль Макрон приехал на оскверненное еврейское кладбище в Катценхайм. Фото: Frederick Florin/Pool via REUTERS
Фото: Wikipedia.org
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В Катценхайме на оскверненном кладбище вместе с главным раввином Франции Хаимом Корсия побыл президент Эмманюэль Макрон. Подобный акт кощунства - далеко не первый в этом году и даже в этом месяце. Неделю назад неизвестные оставили в XIII столичном округе аналогичные нацистские знаки на изображении Симоны Вейль, узницы гитлеровских концлагерей и бывшего министра. Они также спилили два дерева, посаженных неподалеку от Парижа в память о молодом еврее с марокканскими корнями Илане Халеми, который был замучен и убит в 2006 году преступниками из группировки "Банда варваров".

В 2018 году во Франции произошел 541 случай, связанный с нападениями на евреев и синагоги

То, что во Франции постоянно растут антисемитские настроения, это общеизвестный и тревожный факт, который нашел свое подтверждение в последнем отчете французского МВД. По этим данным, в стране за прошлый год был зафиксирован 541 случай, связанный с нападениями на евреев, их синагоги, с глумлением над памятными местами, связанными с Холокостом, что на 74 процента больше, чем в 2017-м. Прошедший в Париже митинг против антисемитизма собрал на площади Республики, как считают его организаторы, порядка 20 тысяч человек.

Между тем

Почти три десятка подданных Бельгии, которые в годы Второй мировой войны добровольно состояли в рядах СС, получают от немецкого правительства "гитлеровские пенсии", назначенные еще в 1941 году декретом вождя нацистской Германии "за лояльность, верность и послушание". Большинству получателей военных пенсий рейха уже более 90 лет, а некоторые являются потомками эсэсовцев. Эти сведения обнародовали бельгийские СМИ. Депутаты парламентского комитета по иностранным делам приготовили запрос в правительство ФРГ. Они требуют от Берлина и Брюсселя установить "моральную, социальную и налоговую справедливость" (отчисления с этих пособий в бельгийскую казну не поступают). По данным De Morgen, размер пенсий составляет от 425 до 1275 евро в месяц. Причем тем бельгийцам, которых после войны осудили за коллаборационизм, тюремные сроки были засчитаны за "трудовой стаж". В то же время подданные королевства, которые были угнаны в Германию, могли рассчитывать на компенсацию лишь в 50 евро. Это утверждают местные активисты "Группы памяти" - бывшие узники нацистских концлагерей, уже два года требующие от правительства создать комиссию, которая официально подтвердит существование "гитлеровских пенсий" и обнародует имена пенсионеров-нацистов. Когда-то их было в стране почти 40 тысяч, сейчас осталось всего 27 человек. "Мы узнали об этом из журналистских запросов. Пока ничего не могу сказать, мы выясняем обстоятельства", - заявила представитель пресс-службы министерства труда ФРГ Ярмила Шнайдер.

Подготовила Екатерина Забродина.

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