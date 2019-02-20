На верфи "Звезда" построят уникальный атомный ледокол

Строительство первого атомного ледокола "Лидер" начнется уже в следующем году на судоверфи "Звезда" в Приморье. Уже сейчас специалисты приступили к разработке необходимой проектной документации. Об этом сообщил генеральный директор "Звезды" Сергей Целуйко.

"Лидер" станет первым российским атомным ледоколом, способным обеспечивать круглогодичную навигацию на всем протяжении Северного морского пути - одной из самых перспективных водных артерий нашей страны. Ледокол сможет преодолевать толщину льда более четырех метров со скоростью 15 узлов в час, прокладывая для судов канал шириной около пяти метров, благодаря чему Северным морским путем смогут пользоваться крупнотоннажные суда и танкеры.

"Освоение новых направлений даст новые возможности, - говорит доктор экономических наук Александр Латкин. - За счет более активного освоения Северного морского пути удастся сэкономить на логистике. Кроме того, множество смежных отраслей получат импульс развития".

По словам генерального директора "Звезды" Сергея Целуйко, проект атомного ледокола "Лидер" начали разрабатывать только в 2016 году, но приступить непосредственно к строительству судна можно будет уже в 2020 году.

Портфель "Звезды" насчитывает 37 контрактов на производство судов. Основной заказчик - компания "Роснефть", 26 судов будут созданы именно для нее

"Финансирование строительства головного атомного ледокола "Лидер" предусматривается из федерального бюджета, - поясняет Сергей Целуйко. - Однако с целью своевременного начала работ по созданию ледокола компания подтвердила готовность финансирования "нулевого" этапа разработки рабоче-конструкторской документации. Такой подход даст возможность вовремя открыть финансирование "нулевого" этапа до заключения государственного контракта и начать строительство ледокола уже в 2020 году".

Мощности нового судостроительного комплекса "Звезда" на Дальнем Востоке позволяют строить уникальные по своим характеристикам суда, аналогов которым до сих пор в России не было. Несмотря на то, что строительство самой судоверфи еще продолжается, уже в этом году будет спущено на воду первое судно - танкер снабжения ледового класса. Помимо этого портфель "Звезды" насчитывает 37 контрактов на производство судов. Основной заказчик - компания "Роснефть", 26 судов будут созданы именно для нее. В числе заказчиков также - "Газпром", "Росморпорт" и "Совкомфлот".

Производство судов нового поколения, многие из которых уникальны, - это не только качественный рывок в развитии отечественного судостроения, но и стимулирование различных смежных отраслей.

На открытом достроечном тяжелом стапеле верфи "Звезда" скоро начнется сборка судов. Фото: Пресс-служба ССК "Звезда"

"Производство сложных морских буровых установок и ледоколов потребует создания технологической цепочки, в которой задействованы различные отрасли, - говорит вице-президент по энергетике, локализации и инновациям компании "Роснефть" Андрей Шишкин. - В итоге это позволит провести модернизацию оборудования на многих десятках, если не сотнях предприятий Дальнего Востока и других регионов страны".

Атомный ледокол "Лидер" станет первым судном подобного класса, построенным на "Звезде", но не единственным. Запланировано строительство как минимум трех подобных ледоколов.



