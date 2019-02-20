На верфи "Звезда" построят уникальный атомный ледокол

Новости

Эксперт: Эстония готовится к войне 18:39
Благодаря программе "Земский доктор" в Заполярье приехали 39 медиков 18:22
Лавров: Оппозиция Венесуэлы призывает США к вмешательству в дела страны 18:01
Видео: байкер-нарушитель не смог скрыться от полицейских 18:00
Совет законодателей обсудит реализацию Послания 17:58
Уголовное дело возбудили после гибели чемпиона по рукопашному бою 17:57
Биолог: Новый прибор покажет, есть ли жизнь на Марсе 17:57
Умер актер Леонид Сенченко 17:55
Сочинцев предупредили об угрозе схода лавин в горах 17:53
Чемпионат Европы по биатлону стартовал под Минском 17:50
В Чувашии задержана сестра министра финансов республики 17:47
80-летнее письмо помогло найти более сотни пропавших артефактов 17:37
Вертолет забрал двоих детей после крупного ДТП в Москве 17:30
Андрей Воробьев назвал послание президента стратегически важным 17:26
Появился трейлер исторического детектива "Ростов" 17:26
Минфин продал ОФЗ почти на 33 млрд рублей 17:23
Началась подготовка к изготовлению опытной партии ракет "Сармат" 17:21
В России выйдет китайский плутовской роман о приключениях царя обезьян 17:19
Почему в Германии волки предпочитают жить рядом с военными 17:08
Chery даст на кроссовер Tiggo 7 расширенную гарантию на кузов и ЛКП 17:04
На Красной площади прошел детский турнир по хоккею с мячом 17:03
В Пермском крае 10-летний мальчик утонул в бассейне 16:55
На Кубани возбудили дело после гибели в ДТП сотрудницы полиции 16:50
В Кремле объяснили перенос визита Нетаньяху 16:45
В Карелии в отпуск по уходу за ребенком ушли 29 отцов и один дедушка 16:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
20.02.2019 18:03
Рубрика: Экономика

Корабли пойдут за "Лидером"

На верфи "Звезда" построят уникальный атомный ледокол
Текст: Евгения Мамонова
Краны на стапеле комплекса "Звезда" позволяют вести строительство одновременно нескольких судов из крупных блоков. Фото: Пресс-служба ССК "Звезда" Краны на стапеле комплекса "Звезда" позволяют вести строительство одновременно нескольких судов из крупных блоков. Фото: Пресс-служба ССК "Звезда"
Краны на стапеле комплекса "Звезда" позволяют вести строительство одновременно нескольких судов из крупных блоков. Фото: Пресс-служба ССК "Звезда"

Строительство первого атомного ледокола "Лидер" начнется уже в следующем году на судоверфи "Звезда" в Приморье. Уже сейчас специалисты приступили к разработке необходимой проектной документации. Об этом сообщил генеральный директор "Звезды" Сергей Целуйко.

"Лидер" станет первым российским атомным ледоколом, способным обеспечивать круглогодичную навигацию на всем протяжении Северного морского пути - одной из самых перспективных водных артерий нашей страны. Ледокол сможет преодолевать толщину льда более четырех метров со скоростью 15 узлов в час, прокладывая для судов канал шириной около пяти метров, благодаря чему Северным морским путем смогут пользоваться крупнотоннажные суда и танкеры.

"Освоение новых направлений даст новые возможности, - говорит доктор экономических наук Александр Латкин. - За счет более активного освоения Северного морского пути удастся сэкономить на логистике. Кроме того, множество смежных отраслей получат импульс развития".

По словам генерального директора "Звезды" Сергея Целуйко, проект атомного ледокола "Лидер" начали разрабатывать только в 2016 году, но приступить непосредственно к строительству судна можно будет уже в 2020 году.

Портфель "Звезды" насчитывает 37 контрактов на производство судов. Основной заказчик - компания "Роснефть", 26 судов будут созданы именно для нее

"Финансирование строительства головного атомного ледокола "Лидер" предусматривается из федерального бюджета, - поясняет Сергей Целуйко. - Однако с целью своевременного начала работ по созданию ледокола компания подтвердила готовность финансирования "нулевого" этапа разработки рабоче-конструкторской документации. Такой подход даст возможность вовремя открыть финансирование "нулевого" этапа до заключения государственного контракта и начать строительство ледокола уже в 2020 году".

Мощности нового судостроительного комплекса "Звезда" на Дальнем Востоке позволяют строить уникальные по своим характеристикам суда, аналогов которым до сих пор в России не было. Несмотря на то, что строительство самой судоверфи еще продолжается, уже в этом году будет спущено на воду первое судно - танкер снабжения ледового класса. Помимо этого портфель "Звезды" насчитывает 37 контрактов на производство судов. Основной заказчик - компания "Роснефть", 26 судов будут созданы именно для нее. В числе заказчиков также - "Газпром", "Росморпорт" и "Совкомфлот".

Производство судов нового поколения, многие из которых уникальны, - это не только качественный рывок в развитии отечественного судостроения, но и стимулирование различных смежных отраслей.

На открытом достроечном тяжелом стапеле верфи "Звезда" скоро начнется сборка судов. Фото: Пресс-служба ССК "Звезда"

"Производство сложных морских буровых установок и ледоколов потребует создания технологической цепочки, в которой задействованы различные отрасли, - говорит вице-президент по энергетике, локализации и инновациям компании "Роснефть" Андрей Шишкин. - В итоге это позволит провести модернизацию оборудования на многих десятках, если не сотнях предприятий Дальнего Востока и других регионов страны".

Атомный ледокол "Лидер" станет первым судном подобного класса, построенным на "Звезде", но не единственным. Запланировано строительство как минимум трех подобных ледоколов.  

Экономика Отрасли Промышленность
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Испытания подводного комплекса "Посейдон" впервые показали на видео
Владимир Путин призвал пересчитать пенсии
Косачев: РФ никому не угрожает, действуя в пределах разумной достаточности
Президент России призвал решить проблему утилизации мусора
Сергей Рябков: РФ и США не стоят на пороге войны