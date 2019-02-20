На Востоке определились все участники плей-офф КХЛ

В Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги определились все восемь участников плей-офф.

Последняя вакансия досталась челябинскому "Трактору", который сражался за нее с новосибирской "Сибирью". Последняя потеряла даже математические шансы догнать конкурента, уступив накануне на своем льду победителю Востока, екатеринбургскому "Автомобилисту" - 3:4.

Сам "Трактор" в своем матче уступил нижегородскому "Торпедо" - 0:2, но сохранил отрыв в четыре очка от "Сибири". И челябинцам, и новосибирцам осталось провести в "регулярке" еще по одной игре.

Таким образом в плей-офф Восточной конференции сыграют следующие команды: "Автомобилист" (Екатеринбург), "Барыс" (Астана), "Ак Барс" (Казань), "Авангард" (Омск), "Металлург" (Магнитогорск), "Салават Юлаев" (Уфа), "Торпедо" (Нижний Новгород), "Трактор" (Челябинск).