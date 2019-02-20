На встрече двух президентов дан старт новым интеграционным проектам

На минувшей неделе, с 13 по 15 февраля, в России с рабочим визитом находился президент Беларуси Александр Лукашенко. Владимир Путин встречал его в своей официальной резиденции в Сочи. Президенты России и Беларуси успели провести двусторонние встречи, совещания с участием министров двух стран, покататься на лыжах и сыграть в хоккей. Итог этих переговоров - будут запущены новые совместные проекты. Теперь в центре внимания оказалась гуманитарная сфера: образование, культура, спорт.

По словам российского президента, общей целью бесед было сверить часы по интеграционной повестке, Союзному государству, посоветоваться с коллегами-министрами из разных сфер деятельности. "А потом определиться вместе с Александром Григорьевичем, что считаем наиболее важным и перспективным", - пояснил Путин. Российский президент также напомнил, что в декабре этого года исполнится 20 лет Союзному договору. "Что-то перестало быть актуальным вообще из того, что планировалось Союзным договором 1999 года. Что-то перестало быть актуальным сегодня, а что-то, наоборот, приобретает дополнительную динамику и является чрезвычайно важным", - пояснил он необходимость анализа документа.

По словам Путина, в рамках Союзного государства нужно создавать лучшие условия для будущего России и Беларуси. "Здесь мы тоже должны в спокойном режиме, деловом, дружеском режиме понять, где в рамках Союзного государства мы можем двигаться вперед, не нанося никакого ущерба странам, народам", - отметил он.

Александр Лукашенко также констатировал, что в ходе встречи было поднято много важных проблем, которым раньше не уделялось достаточно времени. "Все больше - и президент России об этом говорил, и я - говорим о финансах, экономике, промышленности, о поставках, экспорте, импорте и меньше занимались вопросами гуманитарного сотрудничества", - пояснил Лукашенко. "Вот я сегодня признался, послушав российских и белорусских министров (на совещании по гуманитарным вопросам. - "СОЮЗ"), что я далеко не все знаю, что происходит у нас совместно в культуре, спорте - спорт чуть-чуть больше, это на виду, - в образовании и так далее.

Огромный пласт подняли россияне и белорусы, сотрудничая по этим направлениям", - подчеркнул белорусский президент.

По словам обоих лидеров, совместное совещание по гуманитарным вопросам сотрудничества имело принципиальное значение. Проходило оно в образовательном центре "Сириус", который был открыт по решению Владимира Путина в 2015 году. Сейчас ежемесячно в центр приезжают 800 детей в возрасте 10-17 лет из всех регионов России. Школьники и педагоги из Беларуси не раз принимали участие в образовательных программах центра "Сириус". В феврале этого года граждане Беларуси, студенты Илья Пчелинцев (МГУ) и Андрей Чаусов (Университет ИТМО), приняли участие в первом специализированном практикуме-акселераторе, организованном "Яндексом" и "Сириусом".

Уже на совещании Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси также будет открыт технопарк по образцу "Сириуса". "Россия прошла очень важный и очень интересный для нас путь, которым мы воспользуемся, к счастью, бесплатно, никто деньги за это не просит. Поэтому мы должны взять, скопировать, что здесь лучшее", - пояснил он. Российский президент в свою очередь подчеркнул необходимость гуманитарного сотрудничества для развития российско-белорусских отношений. По его словам, это "чрезвычайно важное направление, которое лежит в основе развития сегодняшнего мира вообще и наших стран в частности".

Александр Лукашенко предложил, чтобы российские спортсмены имели возможность выступать за Беларусь

В ходе совещания министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков предложил обдумать вопрос об открытии в Минске центра приема ЕГЭ и в Москве центра тестирования. Он также напомнил, что белорусские граждане сегодня могут поступать в российские университеты на фактически все образовательные программы: от бакалавриата до аспирантуры. Сейчас в России обучаются порядка 14 тысяч студентов и аспирантов из Беларуси. Котюков также констатировал, что существуют серьезные контакты на уровне университетов двух государств, и предложил новый формат взаимодействия: ежегодное проведение форума ректоров университетов двух стран. "Первый в этом году, может быть, провести уже в Москве", - добавил Котюков.

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко рассказал, что сегодня уже заключено порядка 1300 прямых межвузовских соглашений. Он также предложил создать на базе Белорусско-российского университета технопарк, "который бы смог объединить творческую, научную и предпринимательскую деятельность молодых людей как из России, так и из Беларуси".

Серьезные изменения предстоят и в сфере культурных отношений Москвы и Минска. Так, министр культуры РФ Владимир Мединский предложил проводить гастроли российской и белорусской "попсы, молодежной музыки, вплоть до рэпа" по регионам двух стран. "Мы вместе с посольством, хорошая очень идея у посольства, немного это простимулируем дополнительно, пусть они поедут во все регионы. Они ведь пользуются успехом", - пояснил свою идею Мединский. Министр выступил и с другой инициативой - провести военно-исторический лагерь-побратим в Бресте. "Завершается сейчас реконструкция в Бресте этого комплекса, там будут создавать лагерь. Уже несколько лет действует такой образцовый военно-исторический лагерь, который Военно-историческое общество организует, под Бородино. Такой же лагерь-побратим мы предлагаем сделать в Бресте", - пояснил он.

14 тысяч студентов и аспирантов из Беларуси обучаются сегодня в России. Благодаря Союзному государству белорусские граждане могут поступать в российские университеты на фактически все образовательные программы.

В свою очередь белорусский коллега Мединского Юрий Бондарь призвал к проведению совместных культурных мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от фашизма, 1000-летию Бреста и 75-й годовщине Победы. Бондарь также призвал оказывать совместную поддержку стартапам в сфере культуры. Для этого он предложил создать фонд и комиссию, которые будут отбирать самые интересные проекты.

Министр спорта РФ Павел Колобков рассказал о плотном сотрудничестве с Беларусью в своей сфере. По его словам, порядка 2,5 тысячи белорусских спортсменов участвуют ежегодно в российских соревнованиях и учебно-тренировочных мероприятиях. Кроме того, Колобков сообщил, что белорусские футболисты с сезона-2019/20 больше не будут считаться легионерами в чемпионате России. "Очень важное направление - сближение российского и белорусского законодательств с точки зрения обеспечения равных прав российских и белорусских граждан", - заметил он.

Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук рассказал о сотрудничестве в подготовке к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио и зимним 2022 года в Пекине, о договоренностях в использовании спортивных баз. "И уже сейчас значительную часть тренировочной работы на российских базах с консультацией в том числе российских специалистов проводят белорусские спортсмены по таким видам спорта, как легкая атлетика, фигурное катание, конькобежный спорт, шорт-трек", - пояснил Ковальчук. По его словам, со своей стороны, они готовы оказать полную поддержку российским спортсменам, которые тренируются на базах в Беларуси.

Лидер Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь к российскому министру спорта, попросил, чтобы больше россиян имели возможность на международных соревнованиях выступать за Беларусь. Он привел в пример фигурное катание, где ребята, оказавшиеся на четвертом, пятом, шестом местах, не попадают на европейские и мировые чемпионаты мира от России - большая конкуренция. По его мнению, они могли бы выступать за Беларусь. Видимо, этот вопрос будет обсуждаться на уровне ведомств.

В целом, подводя итоги совещания, Лукашенко отметил, что они с Владимиром Путиным выстроили хорошую систему взаимодействия, но посетовал на то, что "меньше к гуманитарным министерствам и ведомствам обращаемся, это нас, конечно, не красит". Пообещал, что теперь этот формат будет активно работать.

Владимир Путин согласился со своим коллегой, признав, что гуманитарные вопросы - фундамент, основа развития любого общества. "Потому что все, что делается в этой сфере, это направлено на человека, это укрепление так называемого человеческого потенциала. Без этого невозможно решать никакие другие задачи", - заключил российский президент.