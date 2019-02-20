На "Золотой маске" стартовала конкурсная программа

У фестиваля "Золотая маска", празднующего четверть века, беспрецедентно большая программа. Уже в первые годы своего существования "Маска" приобрела черты постоянно развивающегося проекта, включающего самые разные явления новой культуры.

В юбилейной "Маске" интеграция - едва ли не основной признак. Прежде всего это отсутствие географических пределов: среди номинантов - и маленький пермский Кудымкар ("Черный монах"), и Хабаровск ("Сны..."), и Якутск ("Мой друг Гамлет"), и петербургский блокбастер "Три толстяка", и "Маленькие трагедии" Кирилла Серебренникова в московском Гоголь-центре. Насыщенная номинация "Эксперимент" включает спектакли-разговоры ("Разговоры" в "Квартире" Бориса Павловича), социологические исследования (франшиза группы Rimini Protokol "100% Воронеж"), спектакли, блуждающие между кукольным театром, цирком и философской медитацией ("Комната Герды" Яны Туминой), спектакли-выставки ("Художник извне и изнутри" Дмитрия Волкострелова), спектакли в жанре панк-макраме (таков подзаголовок проекта Электротеатра Станиславский и Бориса Юхананова "Орфические игры", где миф соединен с пьесами Кокто и Ануя).

В конкурсе доминируют спектакли из провинции. Но то же самое можно сказать и о внеконкурсной "Маске плюс", которая активно развернется в ближайшие три недели. Ее кураторы обещают созвездие режиссеров разных поколений - от Константина Богомолова и Андрея Прикотенко до 30-летних Евгении Сафоновой, Семена Александровского, Лизы Бондарь, Олега Еремина. Но, может быть, самое любопытное - это новая волна режиссуры: Николай Русский, Юлия Каландаришвили, Алексей Ершов и Максим Карнаухов.

В конкурсе доминируют спектакли из регионов. Во внеконкурсной программе "Маска Плюс" - тоже

В большой и пестрой программе "Маски Плюс" заметно присутствие независимых театральных площадок. "Угол", "Организмы", "Театр. На вынос", Les Partisans, "Скороход", "Театр на крыше" - совсем молодые инициативы, но они уже успели стать серьезной альтернативой государственным театрам без больших бюджетов и собственных площадок. Во многих спектаклях "Маски плюс" зрителей изгоняют из привычных пространств, меняя принципы отношений с публикой, предлагая искусство для тех, кто готов на риск.

Впереди у "Маски" помимо беспрецедентно большого конкурса - традиционная программа Russian Case для международных продюсеров и экспертов, и Детский Week-end. Позади - незабываемые гастроли БДТ, приуроченные к 100-летию прославленного театра.

Наконец, стартовал еще один проект "Маски" - Институт театра. В Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко прошел круглый стол: почему опера и по сей день является предметом актуальной политики и искусства - об этом говорили Александр Титель, Саймон Стоун, Стивен Лангридж, Андреа Брет, Владимир Юровский, Рафаэль Пишон, Марк-Энтони Тернидж, Николас Пейн, Надя Михаэль, Юлия Бедерова. В рамках Института театра пройдут образовательные мастер-классы и дискуссии. 1 марта в Электротеатре Станиславский критики и теоретики поговорят о том, как изменился отечественный театр за последние 10 лет.

Фестиваль завершится 16 апреля церемонией награждения лауреатов. На этот раз - в Большом.

Где живут волшебники

Члены жюри "Золотой маски" приедут в Ростов-на-Дону, чтобы посмотреть необычную постановку "Театра 18+".

Спектакль "Волшебная страна" заявлен на конкурс в номинации "Эксперимент" и попал в шорт-лист. Но чтобы его просмотреть, нужно ехать в ростовский театр, поскольку жанр спектакля - путешествие по Ростову, действие проходит на улицах города и не может проходить больше нигде.

- Вернее, на улицах того города, которого уже нет, он живет в воспоминаниях ростовских художников, поэтов, музыкантов 1980-х годов, членов объединения "Искусство или смерть", того Ростова, чьи контуры все труднее увидеть под слоем современного города, - уточнил автор пьесы Герман Греков. - Герои "Волшебной страны" - ростовские легенды 80-х: художники, поэты, музыканты Сергей Тимофеев, Николай Константинов, Мирослав Немиров, Василий Слепченко, Игорь Буренин, Игорь Давтян...

"Веселый спектакль о смерти" - так авторы определили его жанр. "Это поиски "волшебной страны", той, что расположена на зыбкой грани между повседневностью и забвением", - говорит режиссер Всеволод Лисовский.

С этим спектаклем все необычно. И то, что родился он в независимом театре современной драматургии, несмотря ни на что, существующем уже шесть лет. И то, что он проходит в гулких производственных цехах бывшей макаронной фабрики. И то, что вместо афиш здесь инструкции.

"1. Это спектакль-променад, он играется не на сцене, а в городском пространстве. 2. На стартовой точке (адрес места встречи указан на билете) вас встретит администратор Театра 18+. 3. Приходить лучше заранее: ровно в указанное время группа покинет локацию и отправится к началу маршрута. 4. Советуем надевать удобную одежду и обувь, а также освободить руки, чтобы вам было комфортно передвигаться по городу в течение полутора часов".

Создателями спектакля выступили режиссер и продюсер Всеволод Лисовский и художник-фотограф Сергей Сапожников. Автор книги, ставшей литературной основой проекта, - Максим Белозор.

Наводнение души

Спектакль "Наводнение" поставили в пермском театре "У Моста". Пьесу по рассказу Замятина написала драматург из Ростова-на-Дону Елена Баранчикова, а поставил ее английский режиссер Овлякули Ходжакули, худрук театра Сергей Федотов выступил в качестве художника.

Зритель не сразу понимает, что он попал в лабиринт, откуда сложно выбраться. Понимание приходит постепенно. На сцену выкатывается бочка, принесенная волной, - предвестницей петербургского наводнения. Сцена, оформленная как подземный тоннель, напоминает: если хлынет вода, оттуда никто не выйдет. Вода на сцене присутствует постоянно, чтоб не забывали об опасности.

Наводнение - символ хаоса и безумия, помрачение разума. Оно крушит все, ломает нравственные преграды. Герои ищут радости и счастья, иногда в конце тоннеля зажигается свет, но и он не приносит ничего хорошего.

В спектакле нет ссылок на время и место действия. Перед зрителем проходит жизнь семьи, в которой нет детей. Каждый месяц для Трофима (актер Илья Бабошин) и его жены Софьи (Виктория Проскурина) - как шаг к безумию. Есть еще два пути: вера в бога и надежда на колдовщину. Спасут они или окончательно погубят душу?

Надежда на себя и на простую человеческую любовь гаснет, когда Софья предлагает мужу взять на воспитание соседскую Ганьку (Светлана Коренкова), девочку-сиротку 15 лет. Это последняя попытка изменить жизнь, утолить жажду материнства и дать мужу почувствовать силу отцовства... Самое интересное - что случится потом.

- Прочитав пьесу Баранчиковой, я сразу понял, что она наша, - говорит художественный руководитель театра "У Моста" Сергей Федотов. - Спектакль парадоксален и необычен, наполнен сарказмом, иронией, параноидальными танцами и песнями. Это спектакль-метаморфоза, спектакль-сновидение.

Знакомство с труппой лондонский режиссер проводил по скайпу и только позже прилетел в Пермь. Свои репетиции он начинал с шаманских тренингов. В итоге - на сцене шекспировские страсти и булгаковская мистика. Великолепный свет и звук. Все красиво, ярко и... невыносимо больно. Появится ли новинка в афишах Золотой маски будущего года - покажет время.