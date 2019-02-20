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20.02.2019,  
17:21
Текст:  Алексей Иванов

Началась подготовка к изготовлению опытной партии ракет "Сармат"

В России началась подготовка к изготовлению опытной партии межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Сармат". На данный момент военные успешно завершили бросковые испытания, а также стендовые испытания ракетных двигателей.

Фото: Министерство обороны РФ
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Об этом журналистам сообщил старший научный сотрудник Военной академии РВСН имени Петра Великого генерал-майор запаса Олег Усатенко.

- В прошлом году успешно завершен цикл бросковых испытаний, в ходе которых выполнено более 50 задач. Подтверждена правильность принятых конструктивных решений, заложенных в разрабатываемый комплекс, - цитирует Олега Усатенко РИА Новости. - Проводится экспериментальная отработка боевой ступени разведения.

Как уже сообщала "РГ", летно-конструкторские испытания РС-28 "Сармат" планируется начать во втором квартале 2019 года, сейчас завершается создание специальной инфраструктуры на космодроме Плесецк.

По словам Усатенко, задействованные в проекте предприятия переоснастили производственную базу, а персонал прошел обучение и подготовлен к началу эксплуатации оборудования. Накопленный опыт создания МБР, полагает ученый, позволяет уверенно говорить, что ракета будет создана в срок.

РС-28 "Сармат" - стратегический ракетный комплекс шахтного базирования последнего поколения. Его основной особенностью является способность преодолевать все существующие системы ПРО, в том числе с помощью принципа "орбитальной бомбардировки". МБР сможет нести более десяти боевых блоков, каждый из которых на финальном этапе движется по собственной труднопредсказуемой траектории.

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