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20.02.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Названы два основных сценария для будущего курса рубля

Текст: Роман Маркелов
У рубля есть шансы не подешеветь к доллару до конца этой недели, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики. Однако его самочувствие в ближайшие три дня напрямую будет зависеть от действий властей США по расширению санкций.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Курс рубля будет колебаться к доллару 20-22 февраля в диапазоне 66-67 рублей, прогнозирует руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимир Помыткин. Факторами поддержки российской валюты станут налоговый период и стабильная цена на нефть в районе 65 долларов за баррель европейской марки Brent, рассчитывает он. Давление на рубль будет оказывать возможное усиление санкционной риторики и вероятное рассмотрение расширения санкций в Конгрессе США, добавляет аналитик.

Фото: iStock
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По мнению главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, до конца недели стоит ожидать движения российской валюты в диапазоне 66-67,3 рубля за доллар. При этом в ближайшие дни есть два сценария развития событий для курса рубля, говорит он.

Первый сценарий предполагает, что законопроект DASKA (внесен в Сенат США группой законодателей на прошлой неделе, документ предусматривает серьезное расширение санкций на российские банки, энергетические компании и проекты, а также покупку российского госдолга зарубежными инвесторами) так и не будет представлен широкой публике. В этом случае рубль, вероятно, сможет удерживать позиции вблизи уровней 65,8-66,5 рубля за доллар, считает Покатович.

Во втором сценарии санкционный законопроект будет размещен, и это фактически означает, что в определенной перспективе жесткий формат санкций будет рассматриваться американскими представителями власти, говорит аналитик. При этом рассмотрение жестких санкций не гарантирует их реализации, указывает Покатович. По его словам, при реализации этого сценария геополитическое давление на рубль возрастет, что может ослабить курс российской валюты до уровней, близких к 67 рублям за доллар.

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