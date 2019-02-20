Небензя: Запад применяет на Украине те же методы, что и в Венесуэле

Постпред России при ООН Василий Небензя уверен, что западные страны применяют одни и те же политические технологии и на Украине, и в другом полушарии - в Венесуэле. Дипломат назвал их "геополитическим инжинирингом".

Об этом российский постпред заявил с трибуны Генассамблеи ООН, где сегодня состоялось заседание по инициативе украинской делегации.

Речь, по его словам, идет о "классическом внешнем вмешательстве", которое Запад сейчас демонстрирует в венесуэльских делах, встав на сторону лидера оппозиции Хуана Гуайдо и требуя отставки избранного президента республики Николаса Мадуро.

Ранее, напомним, глава российского МИД Сергей Лавров критически оценил претензии Евросоюза, который вовсе не придерживается нейтралитета и объективности по отношению к политическому кризису в Венесуэле, выступить посредником в его урегулировании.