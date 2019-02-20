Новости

Во Франции завод Ferrero закрыли из-за низкого качества ингредиента 23:20
Коста-Рика осудила поведение "дипломатов" Гуайдо 23:08
"Уралочка" уступила "Экзачибаши" в матче волейбольной Лиги чемпионов 22:50
На Киевском шоссе микроавтобус столкнулся с грузовиком 22:35
ЦБ в январе увеличил запасы золота в резервах на шесть тонн 22:33
Хабиб Нурмагомедов вызвал на поединок Жоржа Сен-Пьера 22:16
Венесуэла закрыла границу в Карибском море 22:11
Небензя: Запад применяет на Украине те же методы, что и в Венесуэле 21:55
Болтон пригрозил свержением президенту Никарагуа 21:40
В ФРГ прокомментировали сообщения о "гитлеровских пенсиях" для бельгийцев 21:30
Гидрометцентр: На Москву надвигается сильная метель 21:23
Совет Госдумы решил не платить взнос в ПАСЕ в этом году 20:42
Лавров: Запад бесцеремонно "засасывает" Балканы в НАТО 20:41
Постпред при ООН: Украине нужен лозунг о "российской агрессии" 20:37
Умерла Ида Хайнрих, первая гренландская оперная певица 20:35
Путин рассказал о возможной угрозе отключения России от интернета 20:11
Автор "Американских богов" перезапустит сериал создателя "Маппет-шоу" 20:05
Нефть Brent подорожала до 67,07 доллара впервые с ноября 2018 года 20:03
Все это рок-н-ролл: вышел буйный трейлер байопика Motley Crue 19:55
В Церкви отметили внимание президента к вопросам социальной справедливости 19:40
Голикова оценила расходы на социальные льготы, заявленные президентом 19:25
Суд в Ярославле отправил замначальника ИК-1 под домашний арест 19:25
В курганской школе рассказали о происхождении мяса "со щупальцами" 19:11
Эксперт: Эстония готовится к войне 18:39
Благодаря программе "Земский доктор" в Заполярье приехали 39 медиков 18:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
20.02.2019 21:55
Рубрика: Власть

Небензя: Запад применяет на Украине те же методы, что и в Венесуэле

Текст: Марина Алешина

Постпред России при ООН Василий Небензя уверен, что западные страны применяют одни и те же политические технологии и на Украине, и в другом полушарии - в Венесуэле. Дипломат назвал их "геополитическим инжинирингом".

Фото: AP
Вице-президент Венесуэлы оценила ситуацию в стране и отношения с Россией
Мадуро обратился к Гуайдо с призывом провести выборы в Венесуэле

Об этом российский постпред заявил с трибуны Генассамблеи ООН, где сегодня состоялось заседание по инициативе украинской делегации.

Речь, по его словам, идет о "классическом внешнем вмешательстве", которое Запад сейчас демонстрирует в венесуэльских делах, встав на сторону лидера оппозиции Хуана Гуайдо и требуя отставки избранного президента республики Николаса Мадуро.

Ранее, напомним, глава российского МИД Сергей Лавров критически оценил претензии Евросоюза, который вовсе не придерживается нейтралитета и объективности по отношению к политическому кризису в Венесуэле, выступить посредником в его урегулировании.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США В мире экс-СССР Украина В мире Южная Америка Венесуэла Международные организации ООН Попытка госпереворота в Венесуэле
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал о возможной угрозе отключения России от интернета
Испытания подводного комплекса "Посейдон" впервые показали на видео
Совет Госдумы решил не платить взнос в ПАСЕ в этом году
Сергей Рябков: РФ и США не стоят на пороге войны
Голикова оценила расходы на социальные льготы, заявленные президентом